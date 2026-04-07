"Есть плохие люди". Вэнс набросился с обвинениями на спецслужбы Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Вэнс снова критикует Украину
Read in English
Читати українською

Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал публично утверждать, что в спецслужбах Украины "есть плохие люди", пытавшиеся вмешаться и в американские, и в венгерские выборы. Несмотря на это, он не предоставил никаких доказательств.

Главные тезисы

  • По мнению Вэнса, команда Орбана победит на выборах в Венгрии.
  • Он также добавил, что верит в завершение российско-украинской войны.

Соратник Трампа начал выдумывать, что "в украинских спецслужбах есть элементы, пытающиеся повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".

"Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и Соединенные Штаты, является очень сложным местом. Есть хорошие люди, и есть плохие люди. Есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы других стран, и есть люди, которые просто говорят: "Мы верим в суверенитет для всех, и именно это мы поддерживаем”.

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Более того, приспешник Трамп начал уверять, что в украинской системе были люди, которые проводили кампанию вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов в ноябре 2024 года.

По убеждению Вэнса, Виктор Орбан дает отпор украинским спецслужбам.

Он также озвучил прогноз, что глава венгерского правительства останется у власти после парламентских выборов 12 апреля.

И что бы ни думали обо мне или о ком-то другом определенные элементы в украинской системе, я действительно верю, что в интересах Украины, в интересах Европы и Венгрии, в интересах Соединенных Штатов, чтобы эта война закончилась как можно скорее, — цинично заявил Вэнс.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?