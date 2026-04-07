Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал публично утверждать, что в спецслужбах Украины "есть плохие люди", пытавшиеся вмешаться и в американские, и в венгерские выборы. Несмотря на это, он не предоставил никаких доказательств.
Главные тезисы
- По мнению Вэнса, команда Орбана победит на выборах в Венгрии.
- Он также добавил, что верит в завершение российско-украинской войны.
Вэнс снова критикует Украину
Соратник Трампа начал выдумывать, что "в украинских спецслужбах есть элементы, пытающиеся повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".
Более того, приспешник Трамп начал уверять, что в украинской системе были люди, которые проводили кампанию вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов в ноябре 2024 года.
По убеждению Вэнса, Виктор Орбан дает отпор украинским спецслужбам.
Он также озвучил прогноз, что глава венгерского правительства останется у власти после парламентских выборов 12 апреля.
