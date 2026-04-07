Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал публично утверждать, что в спецслужбах Украины "есть плохие люди", пытавшиеся вмешаться и в американские, и в венгерские выборы. Несмотря на это, он не предоставил никаких доказательств.

Вэнс снова критикует Украину

Соратник Трампа начал выдумывать, что "в украинских спецслужбах есть элементы, пытающиеся повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".

"Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и Соединенные Штаты, является очень сложным местом. Есть хорошие люди, и есть плохие люди. Есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы других стран, и есть люди, которые просто говорят: "Мы верим в суверенитет для всех, и именно это мы поддерживаем”. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Более того, приспешник Трамп начал уверять, что в украинской системе были люди, которые проводили кампанию вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов в ноябре 2024 года.

По убеждению Вэнса, Виктор Орбан дает отпор украинским спецслужбам.

Он также озвучил прогноз, что глава венгерского правительства останется у власти после парламентских выборов 12 апреля.