В Конгрессе США инициируют импичмент главы Пентагона
Категория
Мир
Дата публикации

В Конгрессе США инициируют импичмент главы Пентагона

Хегсету могут объявить импичмент
Читати українською
Источник:  Axios

Одна из представительниц Палаты представителей от Демократической партии Яссамин Ансари официально подтвердила, что инициирует процедуру импичмент министра обороны Пита Хегсета из-за вторжения США в Иран.

Главные тезисы

  • Хегсет могут объявить импичмент за неоднократное нарушение присяги и обязанностей перед конституцией.
  • Также прозвучало требование применить 25 поправку для отстранения президента Трампа от должности.

Хегсету могут объявить импичмент

Несмотря на то, что ключевые решения в войне США против Ирана принимает президент Дональд Трамп, под шквал критики также попадает глава Пентагона.

Он оказался в центре внимания после отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноем и генерального прокурора Пэм Бонди.

На фоне последних событий конгрессвумен Яссамин Ансари публично объявила, что в ближайшие дни подаст статьи об импичменте Хегсету за "неоднократное нарушение присяги и обязанностей перед конституцией".

Что важно понимать, именно глава Пентагона является одним из самых популярных членов правительства.

Учитывая, что война на Ближнем Востоке привела к немалым потерям в американской армии — рейтинг Хегсета продолжает стремительно падать.

Необдуманное создание Хегсетом опасности для американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основаниями для импичмента и отставки, — подчеркнула Яссамин Ансари.

На фоне последних событий она также призвала правительство применить 25 поправку, чтобы устранить Трампа с должности из-за его "сумасшедших заявлений" о войне.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отверг план завершения войны против Ирана
Трамп пока не спешит завершать войну против Ирана
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Всю страну можно уничтожить за одну ночь". Трамп публично обратился к Ирану
The White House
Трамп пытается запугать Иран
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан предложил Путину стать его "мышкой", чтобы добиться помилования
Орбан пытался задобрить Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?