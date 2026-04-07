В Конгрессе США инициируют импичмент главы Пентагона

Одна из представительниц Палаты представителей от Демократической партии Яссамин Ансари официально подтвердила, что инициирует процедуру импичмент министра обороны Пита Хегсета из-за вторжения США в Иран.

Несмотря на то, что ключевые решения в войне США против Ирана принимает президент Дональд Трамп, под шквал критики также попадает глава Пентагона.

Он оказался в центре внимания после отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноем и генерального прокурора Пэм Бонди.

На фоне последних событий конгрессвумен Яссамин Ансари публично объявила, что в ближайшие дни подаст статьи об импичменте Хегсету за "неоднократное нарушение присяги и обязанностей перед конституцией".

Что важно понимать, именно глава Пентагона является одним из самых популярных членов правительства.

Учитывая, что война на Ближнем Востоке привела к немалым потерям в американской армии — рейтинг Хегсета продолжает стремительно падать.

Необдуманное создание Хегсетом опасности для американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основаниями для импичмента и отставки, — подчеркнула Яссамин Ансари.

На фоне последних событий она также призвала правительство применить 25 поправку, чтобы устранить Трампа с должности из-за его "сумасшедших заявлений" о войне.