В Конгрессе США инициируют импичмент главы Пентагона

Одна из представительниц Палаты представителей от Демократической партии Яссамин Ансари официально подтвердила, что инициирует процедуру импичмент министра обороны Пита Хегсета из-за вторжения США в Иран.
Главные тезисы
- Хегсет могут объявить импичмент за неоднократное нарушение присяги и обязанностей перед конституцией.
- Также прозвучало требование применить 25 поправку для отстранения президента Трампа от должности.
Хегсету могут объявить импичмент
Несмотря на то, что ключевые решения в войне США против Ирана принимает президент Дональд Трамп, под шквал критики также попадает глава Пентагона.
Он оказался в центре внимания после отставки министра внутренней безопасности Кристи Ноем и генерального прокурора Пэм Бонди.
На фоне последних событий конгрессвумен Яссамин Ансари публично объявила, что в ближайшие дни подаст статьи об импичменте Хегсету за "неоднократное нарушение присяги и обязанностей перед конституцией".
Что важно понимать, именно глава Пентагона является одним из самых популярных членов правительства.
Учитывая, что война на Ближнем Востоке привела к немалым потерям в американской армии — рейтинг Хегсета продолжает стремительно падать.
На фоне последних событий она также призвала правительство применить 25 поправку, чтобы устранить Трампа с должности из-за его "сумасшедших заявлений" о войне.
