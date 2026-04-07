У Конгресі США ініціюють імпічмент глави Пентагону

Одна з представниць Палати представників від Демократичної партії Яссамін Ансарі офіційно підтвердила, що ініціює процедуру імпічмент міністру оборони Піту Гегсету через вторгнення США в Іран.

Попри те, що ключові рішення у війні США проти Ірану ухвалює саме президент Дональд Трамп, під шквал критики також потрапляє глава Пентагону.

Він опинився у центрі уваги після відставки міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем та генерального прокурора Пем Бонді.

На тлі останніх подій конгресвумен Яссамін Ансарі публічно оголосила, що найближчими днями подасть статті про імпічмент Гегсету за "неодноразове порушення присяги та обов'язків перед конституцією".

Що важливо розуміти, саме глава Пентагону є одним із найменш популярних членів уряду.

Враховуючи те, що війна на Близькому Сході призвела до чималих втрат в американській армії — рейтинг Гегсета продовжує стрімко падати.

Необдумане створення Гегсетом небезпеки для американських військовослужбовців та неодноразові воєнні злочини... є підставами для імпічменту та усунення з посади, — наголосила Яссамін Ансарі.

На тлі останніх подій вона також закликала уряд застосувати 25-ту поправку, щоб усунути Трампа з посади через його "божевільні заяви" про війну.