"Є пошкодження на 44 локаціях". У Повітряних силах озвучили наслідки нічної атаки РФ
Україна
Чорноморськ
Джерело:  online.ua

В Україні внаслідок російської ракетно-дронової атаки є пошкодження на 44 локаціях. Більшість з них, 28 локацій, знаходиться у Києві та у Київській області.

Головні тези:

  • Унаслідок нічної атаки РФ в Україні є пошкодження на 44 локаціях, більшість з них у Києві та у Київській області.
  • Остаточне підбиття підсумків російської атаки передбачається ввечері або наступного дня, оскільки географія терактів РФ охопила кілька областей, включаючи Київщину, Одеську, Харківську та Дніпропетровську області.
  • В результаті атаки окупантів більшість пошкоджень спричинені падінням уламків знищених ракет та дронів, зокрема балістичних ракет “Іскандер-М” та KN23.

Нічна атака РФ завдала пошкоджень на 44 локаціях в Україні

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що остаточне підбиття підсумків російської атаки — більше детальніше — буде можливе ввечері, або взагалі на наступний день, оскільки географія терактів РФ була великою, не тільки у столиці.

Ворог атакував також Одеську, і Харківську, і Дніпропетровську області.

Загалом маємо ушкодження на сьогодні, збитки маються на увазі, на 44 локаціях на території країни. Переважна більшість — це Київщина, 28 локацій.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ

За словами Ігната, є прямі влучання, але більшість збитку — наслідок падіння уламків знищених ракет та дронів. Головним чином це через те, що окупанти активно застосовували по Києву балістичні ракети.

Це 9 ракет "Іскандер-М" та KN23. І 6 із 9 ракет було перехоплено протиповітряною обороною. Зокрема, це системи Patriot, як зазначив президент України, дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито 2 аеробалістичні ракети. "Кинджал" — це теж балістика.

Російські окупанти у ніч на 14 листопада влаштувати черговий масований ракетно-дроновий терор України. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ застосували 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет та 430 дронів різних типів.

У Києві, який був головним напрямком атаки ворога, вже 35 постраждалих через атаку ворога, шестеро людей загинули.

Україна
Україна
Україна
