"Є пошкодження на 44 локаціях". У Повітряних силах озвучили наслідки нічної атаки РФ

В Україні внаслідок російської ракетно-дронової атаки є пошкодження на 44 локаціях. Більшість з них, 28 локацій, знаходиться у Києві та у Київській області.
Головні тези:
- Унаслідок нічної атаки РФ в Україні є пошкодження на 44 локаціях, більшість з них у Києві та у Київській області.
- Остаточне підбиття підсумків російської атаки передбачається ввечері або наступного дня, оскільки географія терактів РФ охопила кілька областей, включаючи Київщину, Одеську, Харківську та Дніпропетровську області.
- В результаті атаки окупантів більшість пошкоджень спричинені падінням уламків знищених ракет та дронів, зокрема балістичних ракет “Іскандер-М” та KN23.
Нічна атака РФ завдала пошкоджень на 44 локаціях в Україні
Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнат зазначив, що остаточне підбиття підсумків російської атаки — більше детальніше — буде можливе ввечері, або взагалі на наступний день, оскільки географія терактів РФ була великою, не тільки у столиці.
Ворог атакував також Одеську, і Харківську, і Дніпропетровську області.
За словами Ігната, є прямі влучання, але більшість збитку — наслідок падіння уламків знищених ракет та дронів. Головним чином це через те, що окупанти активно застосовували по Києву балістичні ракети.
Російські окупанти у ніч на 14 листопада влаштувати черговий масований ракетно-дроновий терор України. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ застосували 449 засобів повітряного нападу — 19 ракет та 430 дронів різних типів.
У Києві, який був головним напрямком атаки ворога, вже 35 постраждалих через атаку ворога, шестеро людей загинули.
