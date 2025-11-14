"Есть повреждения на 44 локациях". В Воздушных силах озвучили последствия ночной атаки РФ

В Украине в результате российской ракетно-дроновой атаки повреждены на 44 локациях. Большинство из них, 28 локаций, находятся в Киеве и Киевской области.

Ночная атака РФ нанесла повреждения 44 локациям в Украине

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что окончательное подведение итогов российской атаки — более подробно — будет возможно вечером или вообще на следующий день, поскольку география терактов РФ была большой, не только в столице.

Враг атаковал также Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

В общем, имеем повреждения на сегодняшний день, ущерб имеется в виду, на 44 локациях на территории страны. Подавляющее большинство — это Киевщина, 28 локаций. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

По словам Игната, есть прямые попадания, но большинство ущерба — следствие падения обломков уничтоженных ракет и дронов. Главным образом это из-за того, что оккупанты активно применяли по Киеву баллистические ракеты.

Это 9 ракет "Искандер-М" и KN23. И 6 из 9 ракет были перехвачены противовоздушной обороной. В частности, системы Patriot, как отметил президент Украины, действительно отработали сегодня эффективно. Также сбиты 2 аэробалистические ракеты. "Кинжал" — это тоже баллистика. Поделиться

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября устроят очередной массированный ракетно-дроновый террор Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения — 19 ракет и 430 дронов разных типов.