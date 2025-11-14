"Есть повреждения на 44 локациях". В Воздушных силах озвучили последствия ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

"Есть повреждения на 44 локациях". В Воздушных силах озвучили последствия ночной атаки РФ

Черноморск
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Украине в результате российской ракетно-дроновой атаки повреждены на 44 локациях. Большинство из них, 28 локаций, находятся в Киеве и Киевской области.

Главные тезисы

  • Повреждения на 44 локациях в Украине в результате ночной атаки РФ, с большинством на Киевщине.
  • Окончательное подведение итогов российской атаки ожидается вечером или на следующий день, география терактов охватила несколько областей.
  • Ущерб вызван падением обломков уничтоженных ракет и дронов, в том числе баллистических ракет Искандер-М и KN23.

Ночная атака РФ нанесла повреждения 44 локациям в Украине

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что окончательное подведение итогов российской атаки — более подробно — будет возможно вечером или вообще на следующий день, поскольку география терактов РФ была большой, не только в столице.

Враг атаковал также Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

В общем, имеем повреждения на сегодняшний день, ущерб имеется в виду, на 44 локациях на территории страны. Подавляющее большинство — это Киевщина, 28 локаций.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

По словам Игната, есть прямые попадания, но большинство ущерба — следствие падения обломков уничтоженных ракет и дронов. Главным образом это из-за того, что оккупанты активно применяли по Киеву баллистические ракеты.

Это 9 ракет "Искандер-М" и KN23. И 6 из 9 ракет были перехвачены противовоздушной обороной. В частности, системы Patriot, как отметил президент Украины, действительно отработали сегодня эффективно. Также сбиты 2 аэробалистические ракеты. "Кинжал" — это тоже баллистика.

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября устроят очередной массированный ракетно-дроновый террор Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения — 19 ракет и 430 дронов разных типов.

В Киеве, которое было главным направлением атаки врага, уже 35 пострадавших из-за атаки врага, шесть человек погибли.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев и область — есть погибшие и много пострадавших
Виталий Кличко
Новая атака России на Киевщину - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала рынок Черноморска — погибли два человека
Олег Кипер / Одесская ОВА
Атака России на Черноморск - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Киев — возросло количество погибших
КГВА
В Киеве растет количество погибших

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?