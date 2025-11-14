"Есть повреждения на 44 локациях". В Воздушных силах озвучили последствия ночной атаки РФ

В Украине в результате российской ракетно-дроновой атаки повреждены на 44 локациях. Большинство из них, 28 локаций, находятся в Киеве и Киевской области.
Главные тезисы
- Повреждения на 44 локациях в Украине в результате ночной атаки РФ, с большинством на Киевщине.
- Окончательное подведение итогов российской атаки ожидается вечером или на следующий день, география терактов охватила несколько областей.
- Ущерб вызван падением обломков уничтоженных ракет и дронов, в том числе баллистических ракет Искандер-М и KN23.
Ночная атака РФ нанесла повреждения 44 локациям в Украине
Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что окончательное подведение итогов российской атаки — более подробно — будет возможно вечером или вообще на следующий день, поскольку география терактов РФ была большой, не только в столице.
Враг атаковал также Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.
По словам Игната, есть прямые попадания, но большинство ущерба — следствие падения обломков уничтоженных ракет и дронов. Главным образом это из-за того, что оккупанты активно применяли по Киеву баллистические ракеты.
Российские оккупанты в ночь на 14 ноября устроят очередной массированный ракетно-дроновый террор Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ применили 449 средств воздушного нападения — 19 ракет и 430 дронов разных типов.
В Киеве, которое было главным направлением атаки врага, уже 35 пострадавших из-за атаки врага, шесть человек погибли.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-