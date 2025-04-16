"Є суттєвий прогрес". В уряді підбили підсумки перемовин зі США

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про позитивний новий крок зі Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.

Свириденко оголосила результати нового раунду переговорів

За словами міністерки, технічні команди України та США “дуже ґрунтовно” попрацювали разом над угодою.

Є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах. Юлія Свириденко Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України

Окрім того, вона офіційно підтвердила, що Україна домовилася з командою президента США Дональда Трампа зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

Юлія Свириденко додала, що уже незабаром буде завершена формалізація угоди.

Що важливо розуміти, Київ та Вашингтон продовжать спільну роботу над конкретними пунктами в угоді.

За словами міністерки, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів, — додала Свириденко. Поширити