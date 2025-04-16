"Є суттєвий прогрес". В уряді підбили підсумки перемовин зі США

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про позитивний новий крок зі Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.
Головні тези:
- Створення фонду інвестицій у відбудову України є одним із ключових аспектів угоди.
- Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України.
Свириденко оголосила результати нового раунду переговорів
За словами міністерки, технічні команди України та США “дуже ґрунтовно” попрацювали разом над угодою.
Окрім того, вона офіційно підтвердила, що Україна домовилася з командою президента США Дональда Трампа зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.
Юлія Свириденко додала, що уже незабаром буде завершена формалізація угоди.
Що важливо розуміти, Київ та Вашингтон продовжать спільну роботу над конкретними пунктами в угоді.
За словами міністерки, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-