"Є суттєвий прогрес". В уряді підбили підсумки перемовин зі США
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Є суттєвий прогрес". В уряді підбили підсумки перемовин зі США

Свириденко оголосила результати нового раунду переговорів
Джерело:  online.ua

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про позитивний новий крок зі Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України.

Головні тези:

  • Створення фонду інвестицій у відбудову України є одним із ключових аспектів угоди.
  • Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України.

Свириденко оголосила результати нового раунду переговорів

За словами міністерки, технічні команди України та США “дуже ґрунтовно” попрацювали разом над угодою.

Є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки України

Окрім того, вона офіційно підтвердила, що Україна домовилася з командою президента США Дональда Трампа зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри.

Юлія Свириденко додала, що уже незабаром буде завершена формалізація угоди.

Що важливо розуміти, Київ та Вашингтон продовжать спільну роботу над конкретними пунктами в угоді.

За словами міністерки, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів, — додала Свириденко.

Фото: скриншот

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка
Міноборони Британії
РФ вивозить крадені корисні копалини з України через Кримський міст — британська розвідка
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна надала США нові пропозиції щодо угоди про копалини
угода
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угода про надра. Україна добилася свого від США
Свириденко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?