"Есть существенный прогресс". В Кабминк подвели итоги переговоров с США

Первая вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о положительном новом шаге со Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.
Главные тезисы
- Создание фонда инвестиций в восстановление Украины является одним из ключевых аспектов соглашения.
- Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде Украины.
Свириденко объявила результаты нового раунда переговоров
По словам министра, технические команды Украины и США "очень основательно" поработали вместе над соглашением.
Кроме того, она официально подтвердила, что Украина договорилась с командой президента США Дональда Трампа зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.
Юлия Свириденко добавила, что уже в скором времени будет завершена формализация соглашения.
Что важно понимать, Киев и Вашингтон продолжат совместную работу по конкретным пунктам в соглашении.
По словам министра, многое уже проработано, и уровень сделки должен быть достаточно высоким.
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