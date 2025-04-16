"Есть существенный прогресс". В Кабминк подвели итоги переговоров с США
Категория
Экономика
Дата публикации

"Есть существенный прогресс". В Кабминк подвели итоги переговоров с США

Свириденко объявила результаты нового раунда переговоров
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Источник:  online.ua

Первая вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о положительном новом шаге со Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.

Главные тезисы

  • Создание фонда инвестиций в восстановление Украины является одним из ключевых аспектов соглашения.
  • Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде Украины.

Свириденко объявила результаты нового раунда переговоров

По словам министра, технические команды Украины и США "очень основательно" поработали вместе над соглашением.

Есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Первый вице-премьер и министер экономики Украины

Кроме того, она официально подтвердила, что Украина договорилась с командой президента США Дональда Трампа зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.

Юлия Свириденко добавила, что уже в скором времени будет завершена формализация соглашения.

Что важно понимать, Киев и Вашингтон продолжат совместную работу по конкретным пунктам в соглашении.

По словам министра, многое уже проработано, и уровень сделки должен быть достаточно высоким.

Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде Украины, предоставить возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов, добавила Свириденко.

Фото: скриншот

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