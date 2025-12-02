ЄЦБ заблокував надання Україні 140 млрд євро — інсайдери

Згідно з даними Financial Times, Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився схвалити виплату Україні 140 млрд євро під заставу російських активів, які знаходяться у бельгійському депозитарії Euroclear.

Що відомо про рішення ЄЦБ

Як вдалося дізнатися журналістам, ЄЦБ все ж таки ухвалив рішення, що пропозиція Єврокомісії щодо України порушує його мандат.

Анонімні джерела стверджують, що лідери Європи звернулися до банку з проханням виступити кредитором для Euroclear Bank.

Головний замисел полягав тому, щоб не допустити кризи ліквідності.

Інсайдери заявили ЗМІ, що ЄЦБ визнав це неможливим та дійшовши висновку, що пропозиція ЄК фактично ідентична процесу надання прямого фінансування урядам, оскільки регулятор покриватиме фінансові зобов'язання країн-членів.

Після оголошення цього рішення, влада Євросоюзу вже розпочала роботу над альтернативними пропозиціями.

Цілком можливо, саме вони нададуть тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в розмірі 140 млрд євро для України.

Як уже згадувалося раніше, проти використання заморожених російських активів для позики Україні виступає Бельгія.

Вона боїться стикнутися з жорсткою реакцію з боку країни-агресорки Росії.