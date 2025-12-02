ЕЦБ заблокировал предоставление Украине 140 млрд евро — инсайдеры

Согласно данным Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался одобрить выплату Украине 140 млрд евро под залог российских активов, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Что известно о решении ЕЦБ

Как удалось узнать журналистам, ЕЦБ все же принял решение, что предложение Еврокомиссии по Украине нарушает его мандат.

Анонимные источники утверждают, что лидеры Европы обратились в банк с просьбой выступить кредитором для Euroclear Bank.

Главный замысел заключался в том, чтобы не допустить кризиса ликвидности.

Инсайдеры заявили СМИ, что ЕЦБ признал это невозможным и пришел к выводу, что предложение ЕК фактически идентично процессу предоставления прямого финансирования правительствам, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства стран-членов.

После объявления этого решения, власти Евросоюза уже начали работу над альтернативными предложениями.

Вполне возможно, что именно они предоставят временную ликвидность для поддержки кредита в размере 140 млрд евро для Украины.

Как уже упоминалось ранее, против использования замороженных российских активов для ссуды Украине выступает Бельгия.

Она боится столкнуться с жесткой реакцией со стороны страны-агрессорки России.