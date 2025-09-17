ЄС анонсував 19-й пакет санкцій проти Росії

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда незабаром представлять 19-й пакет санкцій, який стане ударом по російських криптоактивах, банківській та енергетичній сферах РФ.

Нові європейські санкції проти РФ уже готові

З заявою з цього приводу фон дер Ляєн виступила після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом

Я мала плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію шляхом вжиття додаткових заходів. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.



The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.



Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

На цьому тлі вона офіційно підтвердила, що Європейська комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, який буде спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики.

Урсула фон дер Ляєн вкотре звернула увагу міжнародної спільноти, що воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, “фінансує кровопролиття в Україні".

Вона також додала, що Єврокомісія пропонуватиме, аби офіційний Брюссель пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з країни-агресорки.

Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, ЄС відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги американського лідера Дональда Трампа посилити обмеження проти РФ.