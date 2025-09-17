ЄС анонсував 19-й пакет санкцій проти Росії

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда незабаром представлять 19-й пакет санкцій, який стане ударом по російських криптоактивах, банківській та енергетичній сферах РФ.
Головні тези:
- Єврокомісія пропонує пришвидшити відмову від імпорту викопного палива з Росії в рамках підтримки України та запобігання кровопролиттю.
- Після вимоги Трампа щодо посилення санкцій, ЄС відклав презентацію 19-го пакету.
Нові європейські санкції проти РФ уже готові
З заявою з цього приводу фон дер Ляєн виступила після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом
На цьому тлі вона офіційно підтвердила, що Європейська комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, який буде спрямований проти криптоактивів, банків та енергетики.
Урсула фон дер Ляєн вкотре звернула увагу міжнародної спільноти, що воєнна економіка Росії, яка підтримується доходами від викопного палива, “фінансує кровопролиття в Україні".
Вона також додала, що Єврокомісія пропонуватиме, аби офіційний Брюссель пришвидшив поступову відмову від імпорту викопного палива з країни-агресорки.
Згідно з даними інформаційної агенції Bloomberg, ЄС відклав презентацію 19-го пакета санкцій проти Росії після вимоги американського лідера Дональда Трампа посилити обмеження проти РФ.
