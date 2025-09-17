ЕС анонсировал 19-й пакет санкций против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда вскоре представят 19-й пакет санкций, который станет ударом по российским криптоактивам, банковской и энергетической сферам РФ.
Главные тезисы
- Еврокомиссия предлагает ускорить отказ от импорта ископаемого топлива из России в рамках поддержки Украины и предотвращения кровопролития.
- После требования Трампа по ужесточению санкций, ЕС отложил презентацию 19-го пакета.
Новые европейские санкции против РФ уже готовы
С заявлением на этот счет фон дер Ляен выступила после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
На этом фоне она официально подтвердила, что Европейская комиссия вскоре представит свой 19 пакет санкций, который будет направлен против криптоактивов, банков и энергетики.
Урсула фон дер Ляен в очередной раз обратила внимание международного сообщества, что военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине".
Она также добавила, что Еврокомиссия будет предлагать, чтобы официальный Брюссель ускорил постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из страны-агрессорки.
Согласно данным информационного агентства Bloomberg, ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций против России после требования американского лидера Дональда Трампа усилить ограничения против РФ.
