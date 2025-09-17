ЕС анонсировал 19-й пакет санкций против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда вскоре представят 19-й пакет санкций, который станет ударом по российским криптоактивам, банковской и энергетической сферам РФ.

Новые европейские санкции против РФ уже готовы

С заявлением на этот счет фон дер Ляен выступила после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

У меня был плодотворный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно усиления наших совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию путем принятия дополнительных мер. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

На этом фоне она официально подтвердила, что Европейская комиссия вскоре представит свой 19 пакет санкций, который будет направлен против криптоактивов, банков и энергетики.

Урсула фон дер Ляен в очередной раз обратила внимание международного сообщества, что военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, "финансирует кровопролитие в Украине".

Она также добавила, что Еврокомиссия будет предлагать, чтобы официальный Брюссель ускорил постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из страны-агрессорки.

Согласно данным информационного агентства Bloomberg, ЕС отложил презентацию 19-го пакета санкций против России после требования американского лидера Дональда Трампа усилить ограничения против РФ.