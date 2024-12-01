ЄС анонсував масштабну щомісячну допомогу для України

У 2025 році Європейський союз кожного місяця перераховуватиме Україні по 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ. З такою заявою виступив президент Євроради Антоніу Кошта.

Україна може розраховувати на потужну фінансову підтримку

Уже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро, щоб підтримати український бюджет. Антоніу Кошта Президент Євроради

Окрім того, наголошується: починаючи з січня 2025 року офіційний Брюссель буде надавати кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги.

Що важливо розуміти, це буде відбуватися протягом усього наступного року.

Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей, — наголосив Кошта. Поширити

За словами очільника Євроради, європейські союзники Києва не припинять тиснути на російську економіку.

Наразі члени блоку активно працюють над 15-м пакетом санкцій, щоб знизити здатність РФ вести війну проти України.

Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців

1 грудня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що понад 1 мільйон 100 тисяч українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки.

Ба більше, він заявив про інші програми підтримки цієї зими й протягом наступного року.

Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі — щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року, — наголосив Зеленський. Поширити

Він поки не розкрив деталі, однак нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг.