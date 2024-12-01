ЕС анонсировал масштабную ежемесячную помощь для Украины

В 2025 году Европейский союз будет ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро от замороженных активов РФ. С таким заявлением выступил президент Евросовета Антониу Кошта.

Украина может рассчитывать на мощную финансовую поддержку

Уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро, чтобы поддержать украинский бюджет. Антониу Цена Президент Евросовета

Кроме того, указано: начиная с января 2025 года, официальный Брюссель будет предоставлять каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи.

Что важно понимать, это будет происходить в течение всего следующего года.

Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей, подчеркнул Кошта. Поделиться

По словам главы Евросовета, европейские союзники Киева не прекратят давить на российскую экономику.

Сейчас члены блока активно работают над 15-м пакетом санкций, чтобы снизить способность РФ вести войну против Украины.

Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев

1 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что более 1 миллиона 100 тысяч украинцев подали заявки на получение тысячи гривен зимней поддержки.

Более того, он заявил о других программах поддержки этой зимы и в течение следующего года.

Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе, чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям. И также правительство должно предоставить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он пока не раскрыл детали, однако напомнил, что полученные средства можно потратить на оплату ряда украинских товаров и услуг.