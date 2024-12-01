ЕС анонсировал масштабную ежемесячную помощь для Украины

В 2025 году Европейский союз будет ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро от замороженных активов РФ. С таким заявлением выступил президент Евросовета Антониу Кошта.
Главные тезисы
- Президент Евросовета сообщил, что Украина может рассчитывать на мощную финансовую поддержку в течение следующего года.
- Владимир Зеленский предложил новые программы поддержки украинцев.
Украина может рассчитывать на мощную финансовую поддержку
Кроме того, указано: начиная с января 2025 года, официальный Брюссель будет предоставлять каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи.
Что важно понимать, это будет происходить в течение всего следующего года.
По словам главы Евросовета, европейские союзники Киева не прекратят давить на российскую экономику.
Сейчас члены блока активно работают над 15-м пакетом санкций, чтобы снизить способность РФ вести войну против Украины.
Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев
1 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что более 1 миллиона 100 тысяч украинцев подали заявки на получение тысячи гривен зимней поддержки.
Более того, он заявил о других программах поддержки этой зимы и в течение следующего года.
Он пока не раскрыл детали, однако напомнил, что полученные средства можно потратить на оплату ряда украинских товаров и услуг.
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