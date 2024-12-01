ЕС анонсировал масштабную ежемесячную помощь для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС анонсировал масштабную ежемесячную помощь для Украины

Офис Президента Украины
Кошта и Зеленский
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В 2025 году Европейский союз будет ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро от замороженных активов РФ. С таким заявлением выступил президент Евросовета Антониу Кошта.

Главные тезисы

  • Президент Евросовета сообщил, что Украина может рассчитывать на мощную финансовую поддержку в течение следующего года.
  • Владимир Зеленский предложил новые программы поддержки украинцев.

Украина может рассчитывать на мощную финансовую поддержку

Уже в этом месяце Европейский Союз предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро, чтобы поддержать украинский бюджет.

Антониу Цена

Антониу Цена

Президент Евросовета

Кроме того, указано: начиная с января 2025 года, официальный Брюссель будет предоставлять каждый месяц по 1,5 миллиарда евро помощи.

Что важно понимать, это будет происходить в течение всего следующего года.

Эти средства мы получаем от использования замороженных российских активов, и они также могут быть использованы для военных целей, подчеркнул Кошта.

По словам главы Евросовета, европейские союзники Киева не прекратят давить на российскую экономику.

Сейчас члены блока активно работают над 15-м пакетом санкций, чтобы снизить способность РФ вести войну против Украины.

Зеленский анонсировал новые программы поддержки для украинцев

1 декабря глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что более 1 миллиона 100 тысяч украинцев подали заявки на получение тысячи гривен зимней поддержки.

Более того, он заявил о других программах поддержки этой зимы и в течение следующего года.

Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе, чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям. И также правительство должно предоставить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года, — подчеркнул Зеленский.

Он пока не раскрыл детали, однако напомнил, что полученные средства можно потратить на оплату ряда украинских товаров и услуг.

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