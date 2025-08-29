ЄС близький до ухвалення доленосного рішення щодо України

Інсайдери Politico отримали дані про те, що Європейська комісія активно працює над схемою переведення майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після завершення війни.
Головні тези:
- Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять цей план 30 серпня.
- Наразі дедалі важче зібрати гроші з національних фінансів або бюджету ЄС.
Україна може отримати 200 мільярдів євро
Згідно з даними інсайдерів, влада ЄС перевіряє готовність членів блоку перевести ці активи в більш ризикований фонд, який міг би принести більше прибутку Україні.
Таким чином офіційний Брюссель має намір посилити тиск на Росію, щоб та згодилася на серйозні мирні переговори.
Окрім того, вказано, що новий план може також бути використаний у разі, якщо Москва відмовиться виплачувати післявоєнну компенсацію Україні.
Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, саме тоді міністри планують розглянути додаткові варіанти використання доходів від заморожених суверенних активів РФ.
Відбудеться активний пошук нових сценаріїв фінансування України, яка уже наступного року може зіткнути дефіцит бюджету в розмірі близько 8 млрд євро.
