ЕС близок к принятию судьбоносного решения касательно Украины

Инсайдеры Politico получили данные о том, что Европейская комиссия активно работает над схемой перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.
Главные тезисы
- Министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот план 30 августа.
- Сейчас все труднее собирать деньги из национальных финансов или бюджета ЕС.
Украина может получить 200 миллиардов евро
Согласно данным инсайдеров, власти ЕС проверяют готовность членов блока перевести эти активы в более рискованный фонд, который мог бы принести больше прибыли Украине.
Таким образом, официальный Брюссель намерен усилить давление на Россию, чтобы та согласилась на серьезные мирные переговоры.
Кроме того, указано, что новый план может быть использован в случае, если Москва откажется выплачивать послевоенную компенсацию Украине.
Как удалось узнать анонимным источникам, тогда министры планируют рассмотреть дополнительные варианты использования доходов от замороженных суверенных активов РФ.
Пройдет активный поиск новых сценариев финансирования Украины, которая уже в следующем году может столкнуть дефицит бюджета в размере около 8 млрд евро.
