ЕС близок к принятию судьбоносного решения касательно Украины

Инсайдеры Politico получили данные о том, что Европейская комиссия активно работает над схемой перевода почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.

Украина может получить 200 миллиардов евро

Согласно данным инсайдеров, власти ЕС проверяют готовность членов блока перевести эти активы в более рискованный фонд, который мог бы принести больше прибыли Украине.

Таким образом, официальный Брюссель намерен усилить давление на Россию, чтобы та согласилась на серьезные мирные переговоры.

Кроме того, указано, что новый план может быть использован в случае, если Москва откажется выплачивать послевоенную компенсацию Украине.

Этот вариант не предусматривает немедленную конфискацию российских активов. Обсуждение этого вопроса будет достигнуто кульминацией 30 августа, когда министры иностранных дел стран-членов ЕС впервые обсудят этот вариант во время неформальной встречи в Копенгагене.

Как удалось узнать анонимным источникам, тогда министры планируют рассмотреть дополнительные варианты использования доходов от замороженных суверенных активов РФ.