ЄС буде добиватися тотальної заборони на імпорт російської нафти

Згідно з даними Reuters, Європейська комісія має намір подати законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня. Це станеться уже через 3 дні після парламентських виборів в Угорщині.

Що відомо про новий план ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, цю дату — 15 квітня 2026 року — обрали свідомо та з цілком конкретною метою.

Мовляв, офіційний Брюссель не хотів, щоб заборона на імпорт російської нафти стала головним фактором у виборчій кампанії в Угорщині.

Станом на сьогодні Європейська комісія налаштована закріпити тотальну, однак поступову відмову від російської нафти в законодавстві.

Що важливо розуміти, це рішення повинне залишитися чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС проти РФ.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що офіційний Брюссель зможе обійти будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати цю ініціативу. Для цього буде застосована процедуру, яка передбачає схвалення законопроєкту кваліфікованою більшістю держав-членів.