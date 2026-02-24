ЄС буде добиватися тотальної заборони на імпорт російської нафти

Згідно з даними Reuters, Європейська комісія має намір подати законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня. Це станеться уже через 3 дні після парламентських виборів в Угорщині.
Головні тези:
- ЄС позбавив Орбана можливості маніпулювати цієї темою на тлі виборів.
- Рішення з цього приводу ухвалять без згоди Угорщини та Словаччини.
Що відомо про новий план ЄС
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, цю дату — 15 квітня 2026 року — обрали свідомо та з цілком конкретною метою.
Мовляв, офіційний Брюссель не хотів, щоб заборона на імпорт російської нафти стала головним фактором у виборчій кампанії в Угорщині.
Станом на сьогодні Європейська комісія налаштована закріпити тотальну, однак поступову відмову від російської нафти в законодавстві.
Що важливо розуміти, це рішення повинне залишитися чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС проти РФ.
Анонімні джерела звертають увагу на те, що офіційний Брюссель зможе обійти будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати цю ініціативу. Для цього буде застосована процедуру, яка передбачає схвалення законопроєкту кваліфікованою більшістю держав-членів.
