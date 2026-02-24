ЕС будет добиваться тотального запрета на импорт российской нефти
Экономика
ЕС будет добиваться тотального запрета на импорт российской нефти

ЕС
Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, Европейская комиссия намерена подать законодательное предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля. Это произойдет уже через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

  • ЕС лишил Орбана способности манипулировать данной темой на фоне выборов.
  • Решение по этому поводу будет принято без согласия Венгрии и Словакии.

Что известно о новом плане ЕС

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, эта дата — 15 апреля 2026 года — была выбрана сознательно и с вполне конкретной целью.

Мол, официальный Брюссель не хотел, чтобы запрет на импорт российской нефти стал главным фактором в избирательной кампании в Венгрии.

Сейчас Европейская комиссия настроена закрепить тотальный, однако постепенный отказ от российской нефти в законодательстве.

Что важно понимать, это решение должно остаться в силе, даже если мирное соглашение о войне в Украине приведет к отмене санкций ЕС против РФ.

Анонимные источники обращают внимание на то, что официальный Брюссель сможет обойти любые попытки Венгрии и Словакии заблокировать эту инициативу. Для этого будет применена процедура, предусматривающая одобрение законопроекта квалифицированным большинством государств-членов.

Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что предложение предусматривает постепенное прекращение импорта российской нефти не позднее конца 2027 года.

