ЄС готовий вдарити "базукою" по Кремнієвій долині

Офіційний Брюссель активно готується до торгової війни зі США, якщо новий президент Дональд Трампа почне реалізовувати свої погрози у бік Євросоюзу. Першою під удар ЄС може потрапити саме Кремнієва долина — проти неї може бути застосований жорсткий інструмент, який у блоці називають “базукою”.

ЄС налаштований дати відсіч Трампу

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн готова використати свій так званий "інструмент протидії примусу" (ACI).

Що важливо розуміти, він був створений ще за часів першої каденції Дональда Трампа, а потім був застосований як фактор стримування Китаю.

Вказаний інструмент, який у блоці охрестили “базукою”, дає можливість офіційному Брюсселю вводити обмеження на торгівлю послугами, якщо той визнає, що країна використовує тарифи на товари, щоб змусити змінити політику.

Анонімні джерела попереджають, що саме АСІ дозволить Євросоюзу “атакувати” великі технологічні підприємства США (Big Tech).

За словами ще одного інсайдера, наразі "всі варіанти на столі", оскільки ЄС не збирається йти на поступки Вашингтону.