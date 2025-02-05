ЕС готов ударить "базукой" по Кремниевой долине

Официальный Брюссель активно готовится к торговой войне с США, если новый президент Дональд Трампа станет реализовывать свои угрозы в сторону Евросоюза. Первой под удар ЕС может попасть именно Кремниевая долина — против нее применят жесткий инструмент, который в блоке называют “базукой”.

ЕС настроен дать отпор Трампу

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляен готова использовать свой так называемый “инструмент противодействия принуждению” (ACI).

Что важно понимать, он был создан еще во время первой каденции Дональда Трампа, а потом был применен как фактор сдерживания Китая.

Указанный инструмент, который в блоке окрестили "базукой", позволяет официальному Брюсселю вводить ограничения на торговлю услугами, если тот признает, что страна использует тарифы на товары, чтобы заставить изменить политику.

Анонимные источники предупреждают, что именно АСІ позволит Евросоюзу "атаковать" крупные технологические предприятия США (Big Tech).

По словам еще одного инсайдера, "все варианты на столе", поскольку ЕС не собирается идти на уступки Вашингтону.