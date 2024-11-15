ЄС готує санкції проти Китаю. До чого тут Україна

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через те, що країна вперше відправила Росії зброю для використання проти України. У ЄС є "переконливі" докази щодо постачання.

ЄС готує санкції проти Китаю за співпрацю з РФ

За словами джерел видання, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни ЄС про відповідні дані розвідки та закликав до рішучих дій.

Боррель зазначив, що докази були "переконливими" і продемонстрували "надання смертоносної підтримки" Росії.

Тепер ми повинні розглянути весь набір інструментів, включаючи заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожування активів і заборони на в’їзд. Але ви також повинні говорити безпосередньо з Китаєм і дати їм зрозуміти: "Ви завжди казали, що хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні. Китай також не прагне до миру. Ви годуєте звіра. Жозепп Боррель Високий представник ЄС із закордонних справ

Джерела видання не захотіли вдаватися в подробиці щодо висновків розвідки. Однак високопоставлений дипломат послався на "дуже серйозні" повідомлення інформаційного агентства Reuters.

Наприкінці вересня агентство ексклюзивно повідомило, що дочірнє підприємство російської державної оборонної компанії "Алмаз-Антей" під назвою "Купол" розробило і випробувало в Китаї новий бойовий безпілотник великої дальності та хоче налагодити там серійне виробництво для використання цих дронів у війні проти України. Це було зроблено із залученням китайських експертів.

Співпраця Китаю та РФ

Китай стверджує, що займає нібито нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Проте китайські компанії продовжують постачати РФ товари подвійного значення. При цьому офіційно не було зафіксовано передачу китайської зброї Москві.

Нещодавно уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю. Поширити

Також ЗМІ повідомляли, що Захід має докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю у РФ. Це може означати суттєву ескалацію залучення Пекіна у війну в Україні.