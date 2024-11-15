ЕС готовит санкции против Китая. Причем здесь Украина

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что страна впервые отправила России оружие для использования против Украины. У ЕС есть "убедительные" доказательства по поставкам.
Главные тезисы
- Европейский Союз рассматривает введение санкций против Китая из-за сотрудничества с Россией против Украины.
- Украина обнаружила 60% иностранных деталей в российском оружии, поставляемых из Китая, что подтверждает вовлеченность Китая в войну.
- Запрет на бизнес с китайскими компаниями и другие санкции могут иметь серьезные последствия для мировой экономики и геополитики.
- Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам, призвал к решительным действиям против Китая за сотрудничество с Россией.
- Сотрудничество между Китаем и Россией может привести к дальнейшей эскалации конфликта в Украине, поэтому ситуация требует серьезного внимания со стороны международного сообщества.
ЕС готовит санкции против Китая за сотрудничество с РФ
По словам источников, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих данных разведки и призвал к решительным действиям.
Боррель отметил, что доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "оказание смертоносной поддержки" России.
Источники издания не захотели вдаваться в подробности выводов разведки. Однако высокопоставленный дипломат сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters.
В конце сентября агентство эксклюзивно сообщило, что дочернее предприятие российской государственной оборонной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и опробовало в Китае новый боевой беспилотник большой дальности и хочет наладить там серийное производство для использования этих дронов в войне против Украины. сделано с привлечением китайских экспертов.
Сотрудничество Китая и РФ
Китай утверждает, что занимает якобы нейтральную позицию по войне России против Украины. Однако китайские компании продолжают снабжать РФ товарами двойного значения. При этом официально не была зафиксирована передача китайского оружия Москве.
Также СМИ сообщали, что у Запада есть доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в РФ. Это может означать существенную эскалацию вовлечения Пекина в войну в Украине.
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