ЕС готовит санкции против Китая. Причем здесь Украина

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что страна впервые отправила России оружие для использования против Украины. У ЕС есть "убедительные" доказательства по поставкам.

ЕС готовит санкции против Китая за сотрудничество с РФ

По словам источников, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих данных разведки и призвал к решительным действиям.

Боррель отметил, что доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "оказание смертоносной поддержки" России.

Теперь мы должны рассмотреть весь набор инструментов, включая запрет на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживание активов и запрет на въезд. Но вы также должны говорить непосредственно с Китаем и дать им понять: "Вы всегда говорили, что хотите быть нейтральными. Вы не нейтральны. Китай тоже не стремится к миру. Вы кормите зверя. Жозепп Боррель Высокий представитель ЕС по иностранным делам

Источники издания не захотели вдаваться в подробности выводов разведки. Однако высокопоставленный дипломат сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters.

В конце сентября агентство эксклюзивно сообщило, что дочернее предприятие российской государственной оборонной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и опробовало в Китае новый боевой беспилотник большой дальности и хочет наладить там серийное производство для использования этих дронов в войне против Украины. сделано с привлечением китайских экспертов.

Сотрудничество Китая и РФ

Китай утверждает, что занимает якобы нейтральную позицию по войне России против Украины. Однако китайские компании продолжают снабжать РФ товарами двойного значения. При этом официально не была зафиксирована передача китайского оружия Москве.

Недавно уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая. Поделиться

Также СМИ сообщали, что у Запада есть доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в РФ. Это может означать существенную эскалацию вовлечения Пекина в войну в Украине.