ЄС імпортував російський метал у 2025 році на суму 2 млрд євро

ЄС продовжує імпортувати російський метал

Металургійна галузь ЄС за підсумками 2025 року імпортувала з Росії 5,08 млн тонн продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму 2,08 млрд євро. Про це повідомляє GMK Center.

Найбільша частка імпорту припадає на сталеві напівфабрикати — 3,72 млн тонн, або 73% загального обсягу. Це на 18,3% більше порівняно з 2024 роком, а витрати європейських споживачів на таку продукцію сягнули 1,63 млрд євро.

Основними споживачами напівфабрикатів серед країн ЄС у 2025 році були:

Бельгія;

Італія;

Чехія.

При цьому імпорт російських напівфабрикатів до ЄС може зберігатися й надалі, оскільки для окремих позицій, передусім слябів, у санкційному режимі блоку діє перехідний механізм.

Згідно з роз’ясненнями Єврокомісії та відповідями на запити Європарламенту, постачання такої продукції дозволені в межах поетапно скорочуваних квот аж до 30 вересня 2028 року.

Крім того, заборона на імпорт окремої продукції, виготовленої в третіх країнах із використанням російських напівфабрикатів, для деяких кодів починає діяти лише з жовтня 2028-го.

Саме тому, попри загальне посилення санкцій, російські напівфабрикати все ще можуть залишатися в ланцюгах постачання європейської металургії. Поширити

Значні обсяги імпорту припали й на чавун, хоча поставки здійснювались лише в І кварталі, до початку дії обмежень згідно з санкціями: у січні-березні російські виробники встигли відвантажити до ЄС 696,99 тис. тонн чавуну на 254,45 млн євро. Майже весь обсяг було спрямовано до Італії.

Імпорт російської сировини лишається вагомим для ринків Італії та Бельгії. І це особливо суперечливо на тлі слабкої кон’юнктури в самій європейській металургії.

Російські поставки продовжують займати велику частку ринку у момент, коли європейські виробники й без того працюють в умовах слабкого попиту та високої конкуренції з імпортом.