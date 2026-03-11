ЕС импортировал российский металл в 2025 году на сумму 2 млрд евро

Металлургическая отрасль ЕС по итогам 2025 года импортировала из России 5,08 млн. тонн продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму 2,08 млрд. евро.

ЕС продолжает импортировать российский металл

Металлургическая отрасль ЕС по итогам 2025 года импортировала из России 5,08 млн. тонн продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму 2,08 млрд. евро. Об этом сообщает GMK Center.

Наибольшая доля импорта приходится на стальные полуфабрикаты — 3,72 млн. тонн, или 73% общего объема. Это на 18,3% больше по сравнению с 2024 годом, а расходы европейских потребителей на такую продукцию составили 1,63 млрд евро.

Основными потребителями полуфабрикатов среди стран ЕС в 2025 году были:

Бельгия;

Италия;

Чехия

При этом импорт российских полуфабрикатов в ЕС может сохраняться и дальше, поскольку для отдельных позиций, прежде всего слябов, в санкционном режиме блока действует переходный механизм.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии и ответам на запросы Европарламента, поставки такой продукции разрешены в пределах поэтапно сокращаемых квот вплоть до 30 сентября 2028 года.

Кроме того, запрет на импорт отдельной продукции, произведенной в третьих странах с использованием российских полуфабрикатов, для некоторых кодов начинает действовать только с октября 2028 года.

Именно поэтому, несмотря на всеобщее усиление санкций, российские полуфабрикаты все еще могут оставаться в цепях поставок европейской металлургии. Поделиться

Значительные объемы импорта пришлись и на чугун, хотя поставки осуществлялись только в I квартале, до начала действия ограничений согласно санкциям: в январе-марте российские производители успели отгрузить в ЕС 696,99 тыс. тонн чугуна на 254,45 млн. евро. Практически весь размер был ориентирован в Италию.

Импорт российского сырья остается весомым для рынков Италии и Бельгии. И это особенно спорно на фоне слабой конъюнктуры в самой европейской металлургии.

Российские поставки продолжают занимать большую долю рынка в момент, когда европейские производители и так работают в условиях слабого спроса и высокой конкуренции с импортом.