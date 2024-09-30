ЄС може запровадити новий вид санкцій проти РФ — що вони включатимуть

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити новий режим санкцій. Він буде спрямований на боротьбу з гібридними загрозами з боку Росії.
Головні тези:
- ЄС готує нові санкції спрямовані на боротьбу з гібридними загрозами від Росії.
- Санкції України стосовно РФ, Ірану та Китаю передбачають обмеження для громадян та юридичних осіб на 10 років.
- Держдеп США оголосив про нові санкції проти російських державних ЗМІ, звинувачуючи їх у співпраці з російськими військовими та втручанні в демократичні вибори.
- Європейський Союз планує офіційно ухвалити новий режим санкцій наступного тижня, спрямований на російські гібридні загрози.
- Рішення про нові санкції проти Росії буде узгоджено вже у жовтні, а конкретні деталі будуть оприлюднені пізніше.
Що відомо про новий вид санкції ЄС проти Росії
Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, посли ЄС 2 жовтня узгодять цей новий санкційний режим, орієнтований на російські гібридні загрози, а офіційно його затвердять наступного тижня.
Журналіст додає, що спочатку планували запровадити загальний режим санкцій, але зрештою вирішили зосередитися саме на російських загрозах.
Нові санкції України щодо РФ, Ірану та КНР
На сайті Офісу президента України йдеться про те, що указом №638 санкції запроваджені проти шістьох громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю.
Що важливо розуміти, термін дії обмежень — 10 років.
Окрім того, наголошується, що наступним указом №639 були введені санкції проти двох підприємств:
російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк";
Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".
У документах також йдеться про те, що Міністерство закордонних справ України повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Нагадаємо, що 13 вересня Держдеп США офіційно оголосив про запровадження нових санкцій проти російських державних ЗМІ.
Головна причина — Вашингтон звинувачує їх у тісній співпраці з російськими військовими, а також у втручанні в демократичні вибори в інших країнах.
Йдеться про обмеження проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії.
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