ЄС може запровадити новий вид санкцій проти РФ — що вони включатимуть

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити новий режим санкцій. Він буде спрямований на боротьбу з гібридними загрозами з боку Росії.

Що відомо про новий вид санкції ЄС проти Росії

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, посли ЄС 2 жовтня узгодять цей новий санкційний режим, орієнтований на російські гібридні загрози, а офіційно його затвердять наступного тижня.

Імена поки що не оприлюднені, але вони будуть додані пізніше, — зазначив журналіст. Поширити

EU ambassadors will on Wednesday agree on a new 🇪🇺thematic sanctions regime targeting 🇷🇺 hybrid threats. will be formalized next week. No names yet but will be added in future.🇭🇺 initially wanted a general sanctions regime but in the end agreed that it will focus on 🇷🇺 threats — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 30, 2024

Журналіст додає, що спочатку планували запровадити загальний режим санкцій, але зрештою вирішили зосередитися саме на російських загрозах.

Нові санкції України щодо РФ, Ірану та КНР

На сайті Офісу президента України йдеться про те, що указом №638 санкції запроваджені проти шістьох громадян, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану і Китаю.

Що важливо розуміти, термін дії обмежень — 10 років.

Окрім того, наголошується, що наступним указом №639 були введені санкції проти двох підприємств:

російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк"; Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

У документах також йдеться про те, що Міністерство закордонних справ України повинне поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, що 13 вересня Держдеп США офіційно оголосив про запровадження нових санкцій проти російських державних ЗМІ.

Головна причина — Вашингтон звинувачує їх у тісній співпраці з російськими військовими, а також у втручанні в демократичні вибори в інших країнах.

Йдеться про обмеження проти трьох установ та двох фізичних осіб за таємні операції глобального впливу Росії.