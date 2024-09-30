ЕС может ввести новый вид санкций против РФ — что они будут включать

Европейский Союз принял решение о введении нового режима санкций. Он будет направлен на борьбу с гибридными угрозами России.
Главные тезисы
- ЕС готовит новый режим санкций направленный на борьбу с гибридными угрозами со стороны России.
- Санкции Украины против РФ, Ирана и Китая включают ограничения для шести граждан и 40 юридических лиц на 10 лет.
- Официальные лица США объявили о новых санкциях против российских государственных СМИ из-за сотрудничества с российскими военными и вмешательства в выборы в других странах.
- Министерство иностранных дел Украины планирует информировать ЕС и США о применении санкций и рекомендовать введение аналогичных ограничительных мер.
- Новые санкции ЕС могут стать еще одним шагом в усилении давления на Россию и изменении политического ландшафта в регионе.
Что известно о новом виде санкции ЕС против России
Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, послы ЕС 2 октября согласуют этот новый санкционный режим, ориентированный на российские гибридные угрозы, а официально его утвердят на следующей неделе.
Журналист добавляет, что сначала планировали ввести общий режим санкций, но решили в конце концов именно на российских угрозах.
Новые санкции Украины в отношении РФ, Ирана и КНР
На сайте Офиса президента Украины говорится, что указом №638 санкции введены против шести граждан, а также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и Китая.
Что важно понимать, срок действия ограничений — 10 лет.
Кроме того, отмечается, что следующим указом №639 были введены санкции против двух предприятий:
российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк";
Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".
В документах также говорится, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, 13 сентября Госдеп США официально объявил о введении новых санкций против российских государственных СМИ.
Главная причина — Вашингтон обвиняет их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.
Речь идет об ограничениях против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции глобального влияния России.
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