ЕС может ввести новый вид санкций против РФ — что они будут включать

Европейский Союз принял решение о введении нового режима санкций. Он будет направлен на борьбу с гибридными угрозами России.

Что известно о новом виде санкции ЕС против России

Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, послы ЕС 2 октября согласуют этот новый санкционный режим, ориентированный на российские гибридные угрозы, а официально его утвердят на следующей неделе.

Имена пока не обнародованы, но они будут добавлены позже, — отметил журналист. Поделиться

EU ambassadors will on Wednesday agree on a new 🇪🇺thematic sanctions regime targeting 🇷🇺 hybrid threats. will be formalized next week. No names yet but will be added in future.🇭🇺 initially wanted a general sanctions regime but in the end agreed that it will focus on 🇷🇺 threats — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 30, 2024

Журналист добавляет, что сначала планировали ввести общий режим санкций, но решили в конце концов именно на российских угрозах.

Новые санкции Украины в отношении РФ, Ирана и КНР

На сайте Офиса президента Украины говорится, что указом №638 санкции введены против шести граждан, а также против 40 юридических лиц РФ, Ирана и Китая.

Что важно понимать, срок действия ограничений — 10 лет.

Кроме того, отмечается, что следующим указом №639 были введены санкции против двух предприятий:

российского ООО "Завод судовой светотехники "Маяк"; Федерального казенного предприятия "Казанский государственный казенный пороховой завод".

В документах также говорится, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, 13 сентября Госдеп США официально объявил о введении новых санкций против российских государственных СМИ.

Главная причина — Вашингтон обвиняет их в тесном сотрудничестве с российскими военными, а также во вмешательстве в демократические выборы в других странах.

Речь идет об ограничениях против трех учреждений и двух физических лиц за тайные операции глобального влияния России.