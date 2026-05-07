ЄС не переглядатиме свою дипломатичну присутність у Києві попри погрози Росії

Європейський Союз не переглядатиме свою дипломатичну присутність у столиці України, попри погрози, озвучені Росією, щодо можливих масових ракетних ударів по Києву.

Дипломатичні представництва ЄС залишаються у Києві на тлі погроз РФ

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Дозвольте вчергове довести нашу позицію з цього питання. Публічні погрози Росії завдати ударів по Києву є частиною їхньої безрозсудної тактики ескалації. Росія знову обурливо намагається покласти провину на Україну за власну, російську загарбницьку війну.

Він підкреслив, що ЄС не змінюватиме "нашу позицію або присутність у Києві".

На жаль, російські удари — це щоденна реальність для Києва та інших міст в Україні. За останні роки Росія вже завдала своїми ударами шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включаючи делегацію Євросоюзу. Щодня Росія б’є по Києву та інших містах в Україні, вбиваючи невинних громадян.

Росія ніколи не виявляла серйозних намірів припинити війну, нагадав речник, додавши, що натомість вона продовжує ескалацію та вбивства.