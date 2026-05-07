ЄС не переглядатиме свою дипломатичну присутність у Києві попри погрози Росії
ЄС не переглядатиме свою дипломатичну присутність у Києві попри погрози Росії

Джерело:  Укрінформ

Європейський Союз не переглядатиме свою дипломатичну присутність у столиці України, попри погрози, озвучені Росією, щодо можливих масових ракетних ударів по Києву.

Головні тези:

  • ЄС підтверджує свою підтримку України, тримаючи свої дипломатичні представництва у Києві незважаючи на загрози Росії.
  • Публічні погрози РФ про ракетні удари по Києву є безпідставними та небезпечними для регіону.
  • Росія намагається відволікати увагу від власної агресії, спрямовуючи звинувачення у нападі на Україну.

Дипломатичні представництва ЄС залишаються у Києві на тлі погроз РФ

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Дозвольте вчергове довести нашу позицію з цього питання. Публічні погрози Росії завдати ударів по Києву є частиною їхньої безрозсудної тактики ескалації. Росія знову обурливо намагається покласти провину на Україну за власну, російську загарбницьку війну.

Він підкреслив, що ЄС не змінюватиме "нашу позицію або присутність у Києві".

На жаль, російські удари — це щоденна реальність для Києва та інших міст в Україні. За останні роки Росія вже завдала своїми ударами шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включаючи делегацію Євросоюзу. Щодня Росія б’є по Києву та інших містах в Україні, вбиваючи невинних громадян.

Росія ніколи не виявляла серйозних намірів припинити війну, нагадав речник, додавши, що натомість вона продовжує ескалацію та вбивства.

Це відбувається «попри тривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру, включаючи нещодавню пропозицію Президента Зеленського».

