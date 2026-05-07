ЕС не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в Киеве вопреки угрозам России

Европейский Союз не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в столице Украины, несмотря на угрозы, озвученные Россией относительно возможных массовых ракетных ударов по Киеву.

Дипломатические представительства ЕС остаются в Киеве на фоне угроз РФ

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Позвольте в очередной раз доказать нашу позицию по этому вопросу. Публичные угрозы России нанести удары по Киеву являются частью их безрассудной тактики эскалации. Россия снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за собственную, российскую захватническую войну. Поделиться

Он подчеркнул, что ЕС не будет менять "нашу позицию или присутствие в Киеве".

К сожалению, российские удары — это ежедневная реальность для Киева и других городов в Украине. За последние годы Россия уже нанесла своими ударами ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию Евросоюза. Каждый день Россия бьет по Киеву и другим городам в Украине, убивая невинных граждан.

Россия никогда не выражала серьезных намерений прекратить войну, напомнил спикер, добавив, что она продолжает эскалацию и убийства.