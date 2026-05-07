ЕС не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в Киеве вопреки угрозам России

Европейский Союз не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в столице Украины, несмотря на угрозы, озвученные Россией относительно возможных массовых ракетных ударов по Киеву.
Главные тезисы
- ЕС подтверждает свою поддержку Украине, сохраняя свое дипломатическое присутствие в Киеве вопреки угрозам России.
- Публичные угрозы России о ракетных ударах по Киеву не имеют обоснования и являются частью их стратегии эскалации конфликта.
- Россия пытается переложить ответственность за свою агрессию на Украину, направляя обвинения в нападении на страну.
Дипломатические представительства ЕС остаются в Киеве на фоне угроз РФ
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.
Он подчеркнул, что ЕС не будет менять "нашу позицию или присутствие в Киеве".
К сожалению, российские удары — это ежедневная реальность для Киева и других городов в Украине. За последние годы Россия уже нанесла своими ударами ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию Евросоюза. Каждый день Россия бьет по Киеву и другим городам в Украине, убивая невинных граждан.
Россия никогда не выражала серьезных намерений прекратить войну, напомнил спикер, добавив, что она продолжает эскалацию и убийства.
Это происходит «несмотря на длительные попытки Украины призвать к прекращению огня и мира, включая недавнее предложение Президента Зеленского».
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-