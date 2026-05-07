ЕС не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в Киеве вопреки угрозам России
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в Киеве вопреки угрозам России

ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Европейский Союз не будет пересматривать свое дипломатическое присутствие в столице Украины, несмотря на угрозы, озвученные Россией относительно возможных массовых ракетных ударов по Киеву.

Главные тезисы

  • ЕС подтверждает свою поддержку Украине, сохраняя свое дипломатическое присутствие в Киеве вопреки угрозам России.
  • Публичные угрозы России о ракетных ударах по Киеву не имеют обоснования и являются частью их стратегии эскалации конфликта.
  • Россия пытается переложить ответственность за свою агрессию на Украину, направляя обвинения в нападении на страну.

Дипломатические представительства ЕС остаются в Киеве на фоне угроз РФ

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни.

Позвольте в очередной раз доказать нашу позицию по этому вопросу. Публичные угрозы России нанести удары по Киеву являются частью их безрассудной тактики эскалации. Россия снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за собственную, российскую захватническую войну.

Он подчеркнул, что ЕС не будет менять "нашу позицию или присутствие в Киеве".

К сожалению, российские удары — это ежедневная реальность для Киева и других городов в Украине. За последние годы Россия уже нанесла своими ударами ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию Евросоюза. Каждый день Россия бьет по Киеву и другим городам в Украине, убивая невинных граждан.

Россия никогда не выражала серьезных намерений прекратить войну, напомнил спикер, добавив, что она продолжает эскалацию и убийства.

Это происходит «несмотря на длительные попытки Украины призвать к прекращению огня и мира, включая недавнее предложение Президента Зеленского».

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Маск желает "отменить" Евросоюз — в чем дело
Маск
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз продлил санкции против России до 2027 года
ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Бельгии склоняет Евросоюз к переговорам с Путиным
Вевер призывает ЕС к переговорам с Россией

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?