ЄС неочікувано збільшив імпорт російського зрідженого газу у 2025 році

Постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європейського Союзу зросли з 325 млн куб м на добу у 2024 році до 418 млн куб м на добу у 2025 році. Про це йдеться у моніторинговому звіті Офісу підтримки реформ при Міністерстві енергетики України.
Головні тези:
- У 2025 році імпорт російського ЗПГ до ЄС зрос до 418 млн куб м на добу, що на 15% менше, ніж у 2021 році.
- Трубопровідні поставки газу від Газпрому зменшилися, а частка компанії в загальному імпорті до ЄС скоротилася з 9% до 5%.
ЄС нарощує імпорт російського зрідженого газу
Сукупний імпорт природного газу (ЗПГ + трубопровідні поставки) зріс з 900 млн. куб.м. на добу у 2024 році до 937 млн. куб.м. на добу у 2025-му, що на 15% нижче рівня 2021 року.
Трубопровідні поставки газу від "Газпрому" зменшилися з 85 млн куб. м на добу у 2024 році до 46 млн куб. м на добу у 2025-му. Частка "Газпрому" в імпорті газу до Євросоюзу впала з 9% до 5%.
У грудні 2025 року п’ять найбільших імпортерів ЄС витратили 1,4 млрд євро на закупівлю енергоресурсів з Росії, включно з газом та ЗПГ. Найбільшим імпортером залишилася Угорщина, за нею йдуть Франція та Бельгія. За підсумками 2025 року країни Євросоюзу загалом витратили 7,2 млрд євро на російський ЗПГ.
У 2025 році до терміналів ЄС було доставлено понад 15 млн тонн зрідженого природного газу з "Ямал ЗПГ", що принесло Кремлю близько 7,2 млрд євро.
Хоча після повномасштабного вторгнення в Україну Європа скоротила поставки трубопровідного газу з Росії, частка ЄС у світовому імпорті ЗПГ із "Ямалу" зросла з 75,4% у 2024 році до 76,1% у 2025 році.
