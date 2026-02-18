ЕС неожиданно увеличил импорт российского сжиженного газа в 2025 году

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз выросли с 325 млн куб м в сутки в 2024 году до 418 млн куб м в сутки в 2025 году. Об этом идет речь в мониторинговом отчете Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики Украины.

ЕС наращивает импорт российского сжиженного газа

Совокупный импорт природного газа (СПГ + трубопроводные поставки) вырос с 900 млн. куб. в сутки в 2024 году до 937 млн куб. в сутки в 2025-м, что на 15% ниже уровня 2021 года.

Трубопроводные поставки газа от "Газпрома" уменьшились с 85 млн куб. м в сутки в 2024 году до 46 млн. куб. м в сутки в 2025-м. Доля "Газпрома" в импорте газа в Евросоюз упала с 9% до 5%.

В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров ЕС потратили 1,4 млрд евро на закупку энергоресурсов из России, включая газ и СПГ. Крупнейшим импортером осталась Венгрия, за ней следуют Франция и Бельгия. По итогам 2025 года страны Евросоюза в целом потратили 7,2 млрд евро на российскую СПГ.

В 2025 году в терминалы ЕС было доставлено более 15 млн тонн сжиженного природного газа из "Ямал СПГ", что принесло Кремлю около 7,2 млрд евро.

Хотя после полномасштабного вторжения в Украину Европа сократила поставки трубопроводного газа из России, доля ЕС в мировом импорте СПГ из "Ямала" выросла с 75,4% в 2024 году до 76,1% в 2025 году.