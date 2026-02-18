ЕС неожиданно увеличил импорт российского сжиженного газа в 2025 году
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС неожиданно увеличил импорт российского сжиженного газа в 2025 году

Министерство энергетики Украины
корабль
Read in English
Читати українською

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз выросли с 325 млн куб м в сутки в 2024 году до 418 млн куб м в сутки в 2025 году. Об этом идет речь в мониторинговом отчете Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики Украины.

Главные тезисы

  • В 2025 году импорт российского СПГ в ЕС вырос на 15% по сравнению с 2021 годом, несмотря на сокращение трубопроводных поставок от Газпрома.
  • Европейские страны потратили 7,2 млрд евро на российскую СПГ в 2025 году, что показывает значительный объем торговли энергоресурсами.

ЕС наращивает импорт российского сжиженного газа

Совокупный импорт природного газа (СПГ + трубопроводные поставки) вырос с 900 млн. куб. в сутки в 2024 году до 937 млн куб. в сутки в 2025-м, что на 15% ниже уровня 2021 года.

Трубопроводные поставки газа от "Газпрома" уменьшились с 85 млн куб. м в сутки в 2024 году до 46 млн. куб. м в сутки в 2025-м. Доля "Газпрома" в импорте газа в Евросоюз упала с 9% до 5%.

В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров ЕС потратили 1,4 млрд евро на закупку энергоресурсов из России, включая газ и СПГ. Крупнейшим импортером осталась Венгрия, за ней следуют Франция и Бельгия. По итогам 2025 года страны Евросоюза в целом потратили 7,2 млрд евро на российскую СПГ.

В 2025 году в терминалы ЕС было доставлено более 15 млн тонн сжиженного природного газа из "Ямал СПГ", что принесло Кремлю около 7,2 млрд евро.

Хотя после полномасштабного вторжения в Украину Европа сократила поставки трубопроводного газа из России, доля ЕС в мировом импорте СПГ из "Ямала" выросла с 75,4% в 2024 году до 76,1% в 2025 году.

Недавно Европейский Совет принял решение о поэтапном прекращении импорта российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Согласно решению, запрет на поставку "голубого топлива" вступит в силу через шесть недель после официального вступления в силу документа. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Такой постепенный подход призван минимизировать влияние на цены и рынки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС придумал, как запретить российский газ без последствий
У России серьезные проблемы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказался вкладывать средства в новый российский газопровод
Служба внешней разведки Украины
газопровод
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан цинично назвал Украину врагом Венгрии из-за российского газа
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?