ЄС оштрафував TikTok на суму понад 500 млн євро — що сталося

Головний регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував TikTok на 530 млн євро через занепокоєння щодо захисту інформації користувачів та зобов’язав призупинити передавання даних до Китаю, якщо воно не буде узгоджене протягом шести місяців.
Головні тези:
- Головний регулятор ЄС оштрафував TikTok на 530 млн євро через порушення захисту даних користувачів.
- TikTok має шість місяців на узгодження передавання даних до Китаю, щоб уникнути призупинення цього процесу.
- Рішення щодо оштрафування ризикує створити прецедент з важливими наслідками для компаній, які працюють у Європі.
TikTok може заплатити 530 млн євро штрафу
Комісар із захисту даних Ірландії (DPC) заявив, що TikTok не зміг довести, що персональні дані користувачів з ЄС отримали рівень захисту, передбачений законодавством Євросоюзу.
DPC переконаний, що дані, до яких мають дистанційний доступ співробітники в Китаї, не отримали високий рівень захисту.
Як наслідок, платформа коротких відео не врахувала потенційний доступ китайської влади до даних відповідно до контррозвідувальних та інших законів, визначених TikTok як такі, що суттєво відрізняються від стандартів ЄС, йдеться у заяві DPC.
TikTok, який стрімко розвивався серед підлітків у всьому світі останніми роками та має 175 мільйонів користувачів по всій Європі, додав, що ніколи не отримував запитів на дані користувачів ЄС від китайської влади та ніколи не надавав їм дані.
Це рішення ризикує створити прецедент з далекосяжними наслідками для компаній та цілих галузей промисловості по всій Європі, які працюють у глобальному масштабі.
Це вже другий випадок, коли TikTok отримує догану від DPC. У 2023 році його було оштрафовано на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у ЄС.
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