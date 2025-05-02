ЄС оштрафував TikTok на суму понад 500 млн євро — що сталося

Головний регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував TikTok на 530 млн євро через занепокоєння щодо захисту інформації користувачів та зобов’язав призупинити передавання даних до Китаю, якщо воно не буде узгоджене протягом шести місяців.

TikTok може заплатити 530 млн євро штрафу

Комісар із захисту даних Ірландії (DPC) заявив, що TikTok не зміг довести, що персональні дані користувачів з ЄС отримали рівень захисту, передбачений законодавством Євросоюзу.

DPC переконаний, що дані, до яких мають дистанційний доступ співробітники в Китаї, не отримали високий рівень захисту.

Як наслідок, платформа коротких відео не врахувала потенційний доступ китайської влади до даних відповідно до контррозвідувальних та інших законів, визначених TikTok як такі, що суттєво відрізняються від стандартів ЄС, йдеться у заяві DPC.

TikTok заявив, що рішуче оскаржує це рішення та що він використав правову базу ЄС, зокрема так звані стандартні договірні положення, для надання суворо контрольованого та обмеженого віддаленого доступу. Він планує оскаржити це рішення. Поширити

TikTok, який стрімко розвивався серед підлітків у всьому світі останніми роками та має 175 мільйонів користувачів по всій Європі, додав, що ніколи не отримував запитів на дані користувачів ЄС від китайської влади та ніколи не надавав їм дані.

Це рішення ризикує створити прецедент з далекосяжними наслідками для компаній та цілих галузей промисловості по всій Європі, які працюють у глобальному масштабі.

Це вже другий випадок, коли TikTok отримує догану від DPC. У 2023 році його було оштрафовано на 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки персональних даних дітей у ЄС.