ЕС оштрафовал TikTok на сумму свыше 500 млн евро — что произошло

Главный регулятор ЕС по вопросам конфиденциальности оштрафовал TikTok на 530 млн евро из-за беспокойства по защите информации пользователей и обязал приостановить передачу данных в Китай, если она не будет согласована в течение шести месяцев.
Главные тезисы
- ЕС наложил штраф на TikTok в размере 530 млн евро из-за нарушения защиты данных пользователей.
- TikTok должен согласовать передачу данных в Китай в течение шести месяцев, чтобы избежать приостановки процесса.
- Решение оштрафовать TikTok может создать прецедент с важными последствиями для компаний в Европе.
TikTok может заплатить 530 млн евро штрафу
Комиссар по защите данных Ирландии (DPC) заявил, что TikTok затруднился доказать, что персональные данные пользователей из ЕС получили уровень защиты, предусмотренный законодательством Евросоюза.
DPC уверен, что данные, к которым имеют дистанционный доступ сотрудники в Китае, не получили высокий уровень защиты.
Как следствие, платформа коротких видео не учла потенциальный доступ китайских властей к данным в соответствии с контрразведывательными и другими законами, определенными TikTok как существенно отличающимися от стандартов ЕС, говорится в заявлении DPC.
TikTok, стремительно развивавшийся среди подростков во всем мире в последние годы и имеющий 175 миллионов пользователей по всей Европе, добавил, что никогда не получал запросы на данные пользователей ЕС от китайских властей и никогда не предоставлял им данные.
Это решение рискует создать прецедент с дальновидными последствиями для компаний и целых отраслей промышленности по всей Европе, работающих в глобальном масштабе.
Это уже второй случай, когда TikTok получает выговор от DPC. В 2023 году он был оштрафован на 345 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в ЕС.
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