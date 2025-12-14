ЄС озвучив жорстке попередження Лукашенку після рішень Трампа
ЄС озвучив жорстке попередження Лукашенку після рішень Трампа

Лукашенко
Джерело:  LRT

Наразі Європейський союз не збирається обговорювати питання скасування власних санкцій проти білоруського калію після відповідного рішення США. Офіційний Брюссель закликав білоруського диктатора Олександра Лукашенка не розраховувати на подібний розвиток подій.

Головні тези:

  • Позиція Європейського союзу базується на збереженні санкційного тиску на Білорусь.
  • Незалежні рішення Вашингтона щодо санкцій не впливають на підхід ЄС.

ЄС не збирається послаблювати санкційний тиск на Білорусь

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Литви.

Команда дипломатів звернула увагу на те, що офіційний Вашингтон ухвалює незалежні рішення щодо санкцій проти білоруського режиму — вони не пов’язані із санкціями Євросоюзу.

У ЄС немає дискусій щодо послаблення санкцій проти білоруського режиму, — йдеться в заяві МЗС Литви.

Окрім того, там наголосили, що головні причини, які спричинили санкції проти режиму Лукашенка, нікуди не зникли.

Насамперед йдеться про жорсткі внутрішні репресії, підтримку країни-агресорки РФ у війні проти України, "шантаж мігрантами", а також гібридну атаку за допомогою метеозондів з контрабандою.

Звільнення політв’язнів — важливе дипломатичне досягнення, проте позиція Литви не змінилась: дії Білорусі завдають значної шкоди безпеці Литви, ЄС і НАТО, — підкреслили литовські дипломати.

