ЕС озвучил жесткое предупреждение Лукашенко после решений Трампа

Европейский союз не собирается обсуждать вопрос отмены собственных санкций против беларуского калия после соответствующего решения США. Официальный Брюссель призвал беларусского диктатора Александра Лукашенко не рассчитывать на подобное развитие событий.

ЕС не собирается ослаблять санкционное давление на Беларусь

С заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел Литвы.

Команда дипломатов обратила внимание на то, что официальный Вашингтон принимает независимые решения по санкциям против беларуского режима — они не связаны с санкциями Евросоюза.

В ЕС нет дискуссий касательно ослабления санкций против беларуского режима, — сказано в заявлении МИД Литвы. Поделиться

Кроме того, там подчеркнули, что главные причины, повлекшие санкции против режима Лукашенко, никуда не исчезли.

В первую очередь речь идет о жестких внутренних репрессиях, поддержке страны-агрессорки РФ в войне против Украины, "шантаже мигрантами", а также гибридной атаке с помощью метеозондов с контрабандой.