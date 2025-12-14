ЕС озвучил жесткое предупреждение Лукашенко после решений Трампа
ЕС озвучил жесткое предупреждение Лукашенко после решений Трампа

Источник:  LRT

Европейский союз не собирается обсуждать вопрос отмены собственных санкций против беларуского калия после соответствующего решения США. Официальный Брюссель призвал беларусского диктатора Александра Лукашенко не рассчитывать на подобное развитие событий.

  • Позиция Европейского союза основывается на сохранении санкционного давления на Беларусь.
  • Независимые решения Вашингтона по поводу санкций не влияют на подход ЕС.

ЕС не собирается ослаблять санкционное давление на Беларусь

С заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел Литвы.

Команда дипломатов обратила внимание на то, что официальный Вашингтон принимает независимые решения по санкциям против беларуского режима — они не связаны с санкциями Евросоюза.

В ЕС нет дискуссий касательно ослабления санкций против беларуского режима, — сказано в заявлении МИД Литвы.

Кроме того, там подчеркнули, что главные причины, повлекшие санкции против режима Лукашенко, никуда не исчезли.

В первую очередь речь идет о жестких внутренних репрессиях, поддержке страны-агрессорки РФ в войне против Украины, "шантаже мигрантами", а также гибридной атаке с помощью метеозондов с контрабандой.

Освобождение политзаключенных — важное дипломатическое достижение, однако позиция Литвы не изменилась: действия Беларуси наносят значительный ущерб безопасности Литвы, ЕС и НАТО, — подчеркнули литовские дипломаты.

