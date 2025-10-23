ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії — деталі

23 жовтня Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій, спрямований проти "тіньового флоту" Росії та імпорту скрапленого природного газу.
Головні тези:
- Європейський Союз схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на
- Нові обмеження включають заходи щодо
- Глава дипломатії ЄС заявила, що обмежується пересування російських дипломатів для запобігання спробам дестабілізації.
ЄС запровадив нові санкції проти РФ
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Х.
За її словами, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.
We just adopted our 19th sanctions package.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025
It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.
The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.
It is increasingly harder for Putin to fund this war.
Як повідомили в данському головуванні ЄС, "сьогодні хороший день для Європи та України".
Нові обмеження "запровадять нові та всеосяжні заходи щодо нафти і газу, тіньового флоту і фінансового сектора Росії". Це включає заборону на імпорт російського СПГ і додаткові кроки для запобігання обходу санкцій.
