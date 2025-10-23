ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії — деталі
ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії — деталі

ЄС
Джерело:  online.ua

23 жовтня Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій, спрямований проти "тіньового флоту" Росії та імпорту скрапленого природного газу.

Головні тези:

  • Європейський Союз схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на
  • Нові обмеження включають заходи щодо
  • Глава дипломатії ЄС заявила, що обмежується пересування російських дипломатів для запобігання спробам дестабілізації.

ЄС запровадив нові санкції проти РФ

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Х.

Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава дипломатії ЄС

За її словами, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

Путіну стає все складніше фінансувати цю війну.

Як повідомили в данському головуванні ЄС, "сьогодні хороший день для Європи та України".

Нові обмеження "запровадять нові та всеосяжні заходи щодо нафти і газу, тіньового флоту і фінансового сектора Росії". Це включає заборону на імпорт російського СПГ і додаткові кроки для запобігання обходу санкцій.

