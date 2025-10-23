ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії — деталі

23 жовтня Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій, спрямований проти "тіньового флоту" Росії та імпорту скрапленого природного газу.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у Х.

Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї. Кая Каллас Глава дипломатії ЄС

За її словами, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

Путіну стає все складніше фінансувати цю війну.

Як повідомили в данському головуванні ЄС, "сьогодні хороший день для Європи та України".