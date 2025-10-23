ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России — детали
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России — детали

ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

23 октября Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, направленный против "теневого флота" России и импорта сжиженного природного газа.

Главные тезисы

  • Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против России, затрагивающий “теневой флот” и импорт сжиженного природного газа.
  • Новые ограничения включают меры по ограничению передвижения российских дипломатов и банков, криптовалютных бирж, предприятий в Индии и Китае.
  • Глава дипломатии ЕС заявила, что санкции направлены на предотвращение попыток дестабилизации и усложнение финансирования войны.

ЕС ввел новые санкции против РФ

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Х.

Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, предприятия в Индии и Китае.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС

По ее словам, ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

Путину становится все труднее финансировать эту войну.

Как сообщили в датском председательстве ЕС, "сегодня хороший день для Европы и Украины".

Новые ограничения "введут новые и всеобъемлющие меры по нефти и газу, теневого флота и финансовому сектору России". Это включает запрет на импорт российского СПГ и дополнительные шаги по предотвращению обхода санкций.

Как вам такое?

