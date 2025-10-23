ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России — детали

23 октября Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, направленный против "теневого флота" России и импорта сжиженного природного газа.
Главные тезисы
- Европейский Союз принял 19-й пакет санкций против России, затрагивающий “теневой флот” и импорт сжиженного природного газа.
- Новые ограничения включают меры по ограничению передвижения российских дипломатов и банков, криптовалютных бирж, предприятий в Индии и Китае.
- Глава дипломатии ЕС заявила, что санкции направлены на предотвращение попыток дестабилизации и усложнение финансирования войны.
ЕС ввел новые санкции против РФ
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Х.
По ее словам, ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.
We just adopted our 19th sanctions package.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025
It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.
The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.
It is increasingly harder for Putin to fund this war.
Как сообщили в датском председательстве ЕС, "сегодня хороший день для Европы и Украины".
Новые ограничения "введут новые и всеобъемлющие меры по нефти и газу, теневого флота и финансовому сектору России". Это включает запрет на импорт российского СПГ и дополнительные шаги по предотвращению обхода санкций.
