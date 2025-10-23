ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России — детали

23 октября Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, направленный против "теневого флота" России и импорта сжиженного природного газа.

ЕС ввел новые санкции против РФ

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Х.

Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, предприятия в Индии и Китае. Кая Каллас Глава дипломатии ЕС

По ее словам, ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

Путину становится все труднее финансировать эту войну. Поделиться

We just adopted our 19th sanctions package.



It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.



The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.



It is increasingly harder for Putin to fund this war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025

Как сообщили в датском председательстве ЕС, "сегодня хороший день для Европы и Украины".