Страны ЕС достигли политического согласия насчет 19-го пакета санкций против России

Страны Европейского Союза достигли политического согласия по 19-му пакету санкций против РФ. Это стало возможным после того, как последнее оговоренное государство-член согласилось их снять.

Послы стран ЕС согласовали новые санкции против РФ

Об этом сообщили в Датском президентстве Совета ЕС.

В президентстве добавили, что поступило сообщение от последнего государства-члена о снятии оговорок.

По информации Общественного, речь идет о Словакии. Ранее премьер-министр Словакии Робер Фицо заявлял, что согласился поддержать новый пакет ограничений.

Уже начата письменная процедура формального утверждения. Ожидается, что пакет будет принят 23 октября до восьми утра, если за это время не последует новых возражений.

Словацкий дипломат сообщил Общественному, что Словакия сняла оговорки относительно санкций, поскольку все ее требования (по CO2, ETS2 и высоким ценам на энергоносители) были добавлены к выводам Европейского совета.

Ранее Общественное сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пропустит дискуссию по Украине 23 октября на саммите лидеров ЕС. У него запланированы торжества по случаю годовщины Венгерской революции 1956 года. Он попросил премьер-министра Фицо представлять интересы Венгрии.

19 сентября Европейская комиссия представила 19 пакет санкций ЕС против России. В новом пакете предлагают ввести санкции в сфере энергетики, финансов и военных технологий:

Энергетика:

Запрет импорта российского СПГ (сжиженного природного газа) на рынки ЕС. Запрет должен вступить в силу с января 2027 года (годом ранее, чем в плане REPowerEU);

Полный запрет транзакций для "Роснефти" и "Газпромнефти";

Санкции против 118 судов "теневого флота", помогающих обходить нефтяные ограничения;

Дополнительный контроль за трейдерами (в частности, в Китае).

Финансы и криптовалюты:

Впервые санкции против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений;

Запрет платежной системы "Мир" (для иностранных банков, сотрудничающих с ней);

Санкции против банков в РФ и третьих странах, помогающих обходить санкции.

Военные технологии и экспорт: