Країни ЄС досягли політичної згоди щодо 19-го пакета санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо 19-го пакета санкцій проти РФ. Це стало можливим після того, як остання держава-член, що мала застереження, погодилася їх зняти.
Головні тези:
- Країни ЄС досягли політичної угоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, включаючи заборону імпорту російського ЗПГ на ринки ЄС та санкції проти військово-промислового комплексу РФ.
- Угода стосується обмежень у сферах енергетики, фінансів та військових технологій, включаючи заборону криптовалютних транзакцій і контроль за трейдерами.
- Важливим кроком є зняття Словаччиною застережень щодо нових санкцій, що дозволяє ЄС ухвалити пакет обмежень до 23 жовтня.
Посли країн ЄС погодили нові санкції проти РФ
Про це повідомили у Данському президентстві Ради ЄС.
За інформацією Суспільного, йдеться про Словаччину. Раніше премʼєр-міністр Словаччини Робер Фіцо заявляв, що погодився підтримати новий пакет обмежень.
Наразі вже розпочато письмову процедуру формального затвердження. Очікується, що пакет буде ухвалено 23 жовтня до восьмої ранку, якщо за цей час не надійде нових заперечень.
Словацький дипломат повідомив Суспільному, що Словаччина зняла свої застереження щодо санкцій, оскільки всі її вимоги (щодо CO2, ETS2 та високих цін на енергоносії) були додані до висновків Європейської ради.
19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У новому пакеті пропонують запровадити санкції у сфері енергетики, фінансів та військових технологій:
Енергетика:
Заборона імпорту російського ЗПГ (зрідженого природного газу) на ринки ЄС. Заборона має набути чинності з січня 2027 року (на рік раніше, ніж у плані REPowerEU);
Повна заборона транзакцій для "Роснафти" та "Газпромнафти";
Санкції проти 118 суден "тіньового флоту", що допомагають обходити нафтові обмеження;
Додатковий контроль за трейдерами (зокрема в Китаї).
Фінанси та криптовалюти:
Вперше — санкції проти криптоплатформ та транзакцій у криптовалюті, які Росія використовує для обходу обмежень;
Заборона платіжної системи "Мир" (для іноземних банків, що з нею співпрацюють);
Санкції проти банків у РФ та третіх країнах, які допомагають обходити санкції.
Військові технології та експорт:
Внесення до "чорних списків" 45 компаній (у РФ та третіх країнах), які підтримують російський ВПК;
Особливий акцент на забороні експорту технологій для виробництва дронів.
