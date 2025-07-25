ЄС уріже черговий транш допомоги Україні — у чому справа

Черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Україна отримає менший обіцяного транш від ЄС

Наступний транш виплат Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, бо Україна не виконала необхідні для цього реформи. Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє.

Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Поширити

Він додав, що Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року.

У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває.

Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України.

За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша — закону про реформу АРМА, а третя — відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Україна має до 12 місяців, щоб ухвалити всі необхідні закони для отримання повного фінансування за програмою Ukraine Facility, яка передбачає 50 євро млрд допомоги до 2027 року.