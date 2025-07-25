ЕС урежет очередной транш помощи Украине — в чем дело

Очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, приглашенного украинскими властями еще в июне, будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.
Главные тезисы
- Европейский Союз сокращает транш помощи Украине из-за невыполнения 3 из 16 обещанных реформ.
- Украина может получить до 4,5 млрд евро помощи от ЕС при выполнении всех индикаторов и реформ.
- Сроки для принятия необходимых законов у Украины ограничены, чтобы получить полное финансирование по программе Ukraine Facility до 2027 года.
Украина получит транш ЕС меньше обещанного
Следующий транш выплат Ukraine Facility будет меньше, чем планировалось, потому что Украина не выполнила необходимые для этого реформы. Об этом сообщил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье.
Он добавил, что Украина подала запрос на частичную выплату транша 6 июня 2025 года.
В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, в то время как выполнение трех других сейчас продолжается.
Комиссия оценила 13 реформ как выполненных и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро как четвертый транш в рамках Ukraine Facility для Украины.
По информации пресс-секретаря Еврокомиссии, из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая — закона о реформе АРМА, а третья — отбора судей в Высший антикоррупционный суд".
У Украины до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 евро млрд помощи до 2027 года.
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