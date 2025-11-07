ЄС ухвалив нове жорстке рішення щодо громадян РФ

7 листопада офіційно стало відомо, що Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видачі віз громадянам Росії. Це було зроблено, враховуючи підвищені ризики для безпеки, пов'язані з війною Росії проти України, а також використання ворогом міграції як зброї.

ЄС продовжує посилювати тиск на Росію

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що подальшим обмеженням візових правил він роблять додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян.

Це рішення пояснила Хенна Вірккунен — віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, обґрунтовуючи рішення.

Вона вкотре нагадала про те, що незаконна і неспровокована загарбницька війна Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу для Європи.

Ситуація, що склалася, характеризується підвищеними ризиками, пов'язаними з саботажем, дезінформацією і вторгненнями безпілотників в ЄС.

Також з заявою виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Наш обов'язок — захистити наших громадян. Відтепер до громадян Росії, які звертаються за візою для подорожі до ЄС, будуть застосовуватися більш суворі правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в межах ЄС — це привілей, а не даність. Кая Каллас Очільниця європейської дипломатії

Де-факто це означає, що відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи.