ЄС ухвалив нове жорстке рішення щодо громадян РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

ЄС ухвалив нове жорстке рішення щодо громадян РФ

паспорт рф

7 листопада офіційно стало відомо, що Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видачі віз громадянам Росії. Це було зроблено, враховуючи підвищені ризики для безпеки, пов'язані з війною Росії проти України, а також використання ворогом міграції як зброї.

Головні тези:

  • Тепер росіяни будуть змушені звертатися за новою візою щоразу, коли планують подорожувати до ЄС.
  • Це дасть можливість ретельніше і частіше перевіряти усіх громадян РФ.

ЄС продовжує посилювати тиск на Росію

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що подальшим обмеженням візових правил він роблять додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян.

Це рішення пояснила Хенна Вірккунен — віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, обґрунтовуючи рішення.

Вона вкотре нагадала про те, що незаконна і неспровокована загарбницька війна Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу для Європи.

Ситуація, що склалася, характеризується підвищеними ризиками, пов'язаними з саботажем, дезінформацією і вторгненнями безпілотників в ЄС.

Також з заявою виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Наш обов'язок — захистити наших громадян. Відтепер до громадян Росії, які звертаються за візою для подорожі до ЄС, будуть застосовуватися більш суворі правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в межах ЄС — це привілей, а не даність.

Кая Каллас

Кая Каллас

Очільниця європейської дипломатії

Де-факто це означає, що відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарська "маріонетка Кремля" неочікувано підвела Путіна
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німецький генерал попереджає про вторгнення Росії в НАТО в будь-який момент
Александр Зольфранк
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Обсяг міжнародних резервів України побив історичний рекорд
НБУ
Міжнародні резерви України продовжують зростати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?