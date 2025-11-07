ЄС ухвалив нове жорстке рішення щодо громадян РФ

7 листопада офіційно стало відомо, що Європейська комісія ухвалила більш жорсткі правила видачі віз громадянам Росії. Це було зроблено, враховуючи підвищені ризики для безпеки, пов'язані з війною Росії проти України, а також використання ворогом міграції як зброї.
Головні тези:
- Тепер росіяни будуть змушені звертатися за новою візою щоразу, коли планують подорожувати до ЄС.
- Це дасть можливість ретельніше і частіше перевіряти усіх громадян РФ.
ЄС продовжує посилювати тиск на Росію
Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що подальшим обмеженням візових правил він роблять додатковий і необхідний крок для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян.
Це рішення пояснила Хенна Вірккунен — віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії, обґрунтовуючи рішення.
Вона вкотре нагадала про те, що незаконна і неспровокована загарбницька війна Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу для Європи.
Ситуація, що склалася, характеризується підвищеними ризиками, пов'язаними з саботажем, дезінформацією і вторгненнями безпілотників в ЄС.
Також з заявою виступила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.
Де-факто це означає, що відтепер громадяни Росії більше не зможуть отримувати багаторазові візи.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-