ЕС принял новое жесткое решение в отношении граждан РФ

7 ноября официально стало известно, что Европейская комиссия приняла более жесткие правила по выдаче виз гражданам России. Это было сделано, учитывая повышенные риски безопасности, связанные с войной России против Украины, а также использование врагом миграции как оружия.

ЕС продолжает усиливать давление на Россию

Официальный Брюссель обращает внимание, что дальнейшим ограничением визовых правил он делает дополнительный и необходимый шаг для защиты безопасности Европейского Союза и его граждан.

Это решение объяснила Хенна Вирккунен — вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Она еще раз напомнила о том, что незаконная и неспровоцированная захватническая война России против Украины продолжает представлять серьезную угрозу для Европы.

Сложившаяся ситуация характеризуется повышенными рисками, связанными с саботажем, дезинформацией и вторжениями беспилотников в ЕС.

Также с заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Наша обязанность — защитить наших граждан. Теперь гражданам России, которые обращаются за визой для путешествия в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествие в ЕС и свободное передвижение в пределах ЕС — это привилегия, а не данность. Кая Каллас Глава европейской дипломатии

Де-факто это означает, что теперь граждане России больше не смогут получать многократные визы.