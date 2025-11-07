ЕС принял новое жесткое решение в отношении граждан РФ
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС принял новое жесткое решение в отношении граждан РФ

ЕС продолжает усиливать давление на Россию
Читати українською

7 ноября официально стало известно, что Европейская комиссия приняла более жесткие правила по выдаче виз гражданам России. Это было сделано, учитывая повышенные риски безопасности, связанные с войной России против Украины, а также использование врагом миграции как оружия.

Главные тезисы

  • Теперь россияне будут вынуждены обращаться за новой визой всякий раз, когда планируют путешествовать в ЕС.
  • Это позволит более тщательно и чаще проверять всех граждан РФ.

ЕС продолжает усиливать давление на Россию

Официальный Брюссель обращает внимание, что дальнейшим ограничением визовых правил он делает дополнительный и необходимый шаг для защиты безопасности Европейского Союза и его граждан.

Это решение объяснила Хенна Вирккунен — вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

Она еще раз напомнила о том, что незаконная и неспровоцированная захватническая война России против Украины продолжает представлять серьезную угрозу для Европы.

Сложившаяся ситуация характеризуется повышенными рисками, связанными с саботажем, дезинформацией и вторжениями беспилотников в ЕС.

Также с заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Наша обязанность — защитить наших граждан. Теперь гражданам России, которые обращаются за визой для путешествия в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествие в ЕС и свободное передвижение в пределах ЕС — это привилегия, а не данность.

Кая Каллас

Кая Каллас

Глава европейской дипломатии

Де-факто это означает, что теперь граждане России больше не смогут получать многократные визы.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Швейцарская "марионетка Кремля" неожиданно подвела Путина
Трейдер Gunvor создал для Путина новые проблемы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкий генерал предупреждает о вторжении России в НАТО в любой момент
НАТО должен готовиться к разным сценариям
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Объем международных резервов Украины побил исторический рекорд
НБУ
Международные резервы Украины продолжают расти

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?