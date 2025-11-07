ЕС принял новое жесткое решение в отношении граждан РФ

7 ноября официально стало известно, что Европейская комиссия приняла более жесткие правила по выдаче виз гражданам России. Это было сделано, учитывая повышенные риски безопасности, связанные с войной России против Украины, а также использование врагом миграции как оружия.
Главные тезисы
- Теперь россияне будут вынуждены обращаться за новой визой всякий раз, когда планируют путешествовать в ЕС.
- Это позволит более тщательно и чаще проверять всех граждан РФ.
ЕС продолжает усиливать давление на Россию
Официальный Брюссель обращает внимание, что дальнейшим ограничением визовых правил он делает дополнительный и необходимый шаг для защиты безопасности Европейского Союза и его граждан.
Это решение объяснила Хенна Вирккунен — вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.
Она еще раз напомнила о том, что незаконная и неспровоцированная захватническая война России против Украины продолжает представлять серьезную угрозу для Европы.
Сложившаяся ситуация характеризуется повышенными рисками, связанными с саботажем, дезинформацией и вторжениями беспилотников в ЕС.
Также с заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Де-факто это означает, что теперь граждане России больше не смогут получать многократные визы.
