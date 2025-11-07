Объем международных резервов Украины побил исторический рекорд

Национальный банк Украины официально подтвердил, что 1 ноября 2025 года международные резервы достигли 49 516,3 млн долл. США. Что важно понимать, это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины. Только за прошедший месяц они выросли на 6,4%.

Международные резервы Украины продолжают расти

Пресс-служба Нацбанка обращает внимание на то, что подобная динамика спровоцирована существенными объемами поступлений от союзников Киева.

Именно они превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Кроме того, указано, что актуальный объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

На валютные счета правительства в НБУ в октябре поступило 6398,4 млн дол. США, в том числе:

4 694,0 млн. дол. США — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1 079,4 млн. дол. США — через счета Всемирного банка;

507,7 млн. дол. США — от размещения ОВГЗ;

117,3 млн. дол. США — от Банка развития Совета Европы.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 611,6 млн. дол. США, в том числе:

368,9 млн. дол. США — обслуживание и погашение ОВГЗ;

199,5 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

16,1 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;

14,7 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

12,3 млн дол. США — обслуживание долга перед ЕС;

0,1 млн дол. США — уплата другим кредиторам.

Более того, указано, что Украина заплатила Международному валютному фонду 83,9 млн дол. США.