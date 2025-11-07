Обсяг міжнародних резервів України побив історичний рекорд

Національний банк України офіційно підтвердив, що станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви сягнули 49 516,3 млн дол США. Що важливо розуміти, це є найвищим показником за всю історію незалежної України. Лише протягом минулого місяця вони зросли на 6,4%.

Міжнародні резерви України продовжують зростати

Пресслужба Нацбанку звертає увагу на те, що така динаміка спровокована суттєвими обсягами надходжень від союзників Києва.

Саме вони перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Окрім того, вказано, що актуальний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

На валютні рахунки уряду в НБУ в жовтні надійшло 6 398,4 млн дол. США, у тому числі:

4 694,0 млн дол. США — від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

1 079,4 млн дол. США — через рахунки Світового банку;

507,7 млн дол. США — від розміщення ОВДП;

117,3 млн. дол. США — від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн дол. США, у тому числі:

368,9 млн дол. США — обслуговування та погашення ОВДП;

199,5 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

16,1 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

14,7 млн дол. США — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

12,3 млн дол. США — обслуговування боргу перед ЄС;

0,1 млн дол. США — сплата іншим кредиторам.

Ба більше, вказано, що Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 83,9 млн дол. США.