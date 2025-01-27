ЄС хоче продовжити переговори з Україною щодо транзиту російського газу
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС хоче продовжити переговори з Україною щодо транзиту російського газу

Прапори ЄС та України
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Джерело:  Reuters

Єврокомісія має намір продовжити переговори з Україною щодо транзиту російського газу на вимогу Угорщини та Словаччини. 

Головні тези:

  • Єврокомісія планує продовжити переговори щодо транзиту російського газу через Україну на вимогу Угорщини та Словаччини.
  • Угорщина домагається відкладення рішення про продовження санкцій проти Росії та активно підтримує відновлення транзиту газу через Україну.
  • Заява Угорщини щодо санкцій ЄС була останньою хвилюванням до угоди, яка може сприяти забезпеченню енергетичної безпеки регіону.

Що відомо про позицію ЄС щодо відновлення транзиту російського газу через Україну

Зазначається, що відповідна заява була зроблена вранці 27 січня напередодні зустрічі глава МЗС європейських країн щодо продовження санкцій проти Росії.

Угорщина домагається відкладення рішення щодо продовження санкцій, яке має бути ухвалене не пізніше 31 січня.

Угорський прем’єр Віктор Орбан минулого тижня заявив, що санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а також, що постачання газу через Україну має відновитися з метою забезпечення енергетичної безпеки блоку.

ЄС продовжить переговори з Україною щодо транзиту російського газу
Прапори України та ЄС

Комісія готова продовжити переговори з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Комісія готова долучити Угорщину до цього процесу поряд зі Словаччиною, — підкреслюється у заяві.

Поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків через трубопровід.

Що відомо про позицію Угорщини щодо продовження санкцій ЄС проти Росії

За інформацією журналістів видання Politico, Угорщина у останній момент погодилась схвалити продовження антиросійських санкцій ЄС в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

На вихідних президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди.

Туреччина також втрутилася в протистояння: її посол у ЄС Фарук Каймакчі повідомив, що Анкара готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

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