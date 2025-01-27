Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с Украиной по транзиту российского газа по требованию Венгрии и Словакии.
Главные тезисы
- Еврокомиссия готова продолжить переговоры с Украиной о транзите российского газа по требованию Венгрии и Словакии.
- Венгрия настаивает на отсрочке решения о продлении санкций против России и поддерживает возобновление транзита газа через Украину из-за энергетической безопасности региона.
- Украина готова подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию при определенных условиях.
Что известно о позиции ЕС по возобновлению транзита российского газа через Украину
Отмечается, что соответствующее заявление было сделано утром 27 января в преддверии встречи глава МИД европейских стран по продлению санкций против России.
Венгрия добивается отложения решения о продлении санкций, которое должно быть принято не позднее 31 января.
Венгерский премьер Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии, а также, что поставки газа через Украину должны возобновиться с целью обеспечения энергетической безопасности блока.
Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января по истечении срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления потоков через трубопровод.
Что известно о позиции Венгрии по продлению санкций ЕС против России
По информации журналистов издания Politico, Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление антироссийских санкций ЕС в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".
На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию при условии, что Кремль не получит от этого выгоды.
Турция также вмешалась в противостояние: ее посол в ЕС Фарук Каймакчи сообщил, что Анкара готова помочь заменить Украину транзитной страной.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-