ЕС хочет продолжить переговоры с Украиной о транзите российского газа
Категория
Экономика
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ЕС хочет продолжить переговоры с Украиной о транзите российского газа

Флаги ЕС и Украины
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Источник:  Reuters

Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с Украиной по транзиту российского газа по требованию Венгрии и Словакии.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия готова продолжить переговоры с Украиной о транзите российского газа по требованию Венгрии и Словакии.
  • Венгрия настаивает на отсрочке решения о продлении санкций против России и поддерживает возобновление транзита газа через Украину из-за энергетической безопасности региона.
  • Украина готова подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию при определенных условиях.

Что известно о позиции ЕС по возобновлению транзита российского газа через Украину

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано утром 27 января в преддверии встречи глава МИД европейских стран по продлению санкций против России.

Венгрия добивается отложения решения о продлении санкций, которое должно быть принято не позднее 31 января.

Венгерский премьер Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что санкции наносят ущерб экономике Венгрии, а также, что поставки газа через Украину должны возобновиться с целью обеспечения энергетической безопасности блока.

ЕС продолжит переговоры с Украиной по транзиту российского газа
Флаги Украины и ЕС

Комиссия готова продлить переговоры с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов на территории Украины. Комиссия готова приобщить Венгрию к этому процессу рядом со Словакией, — подчеркивается в заявлении.

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января по истечении срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления потоков через трубопровод.

Что известно о позиции Венгрии по продлению санкций ЕС против России

По информации журналистов издания Politico, Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление антироссийских санкций ЕС в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".

На выходных президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов подписать соглашение о поставках азербайджанского газа в Венгрию и Словакию при условии, что Кремль не получит от этого выгоды.

Турция также вмешалась в противостояние: ее посол в ЕС Фарук Каймакчи сообщил, что Анкара готова помочь заменить Украину транзитной страной.

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