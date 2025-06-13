Видання Stern звертає увагу на те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз імпортував російського скрапленого природного газу на суму 32,7 мільярда євро.

Євросоюз продовжує збагачувати Росію

Шокуючі дані про масштаби економічної співпраці Брюсселю та Москви опублікувало німецьке Федеральне статистичне відомство.

У документі йдеться про те, що вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії до ЄС в період з лютого 2022 року по березень 2025 року сягнула майже 33 мільярди євро.

Що важливо розуміти, протягом вказаного відрізку часу Євросоюз імпортував скраплений газ зі США на суму 95,1 мільярда євро.

З заявою з цього приводу уже виступила скандальна німецька політикиня й так звана “подруга Путіна” Сара Вагенкнехт.

Вона накинулася з критикою на офіційний Брюссель через "дорогі подвійні стандарти" санкційної політики.

33 мільярди євро за російський СПГ з початку війни, але в Німеччині на російський трубопровідний газ накладено табу, — поскаржилася німецька політикиня. Поширити

Що важливо розуміти, альянс Сари Вагенкнехт уже тривалий час лобіює перезапуск російського газону "Північний потік".