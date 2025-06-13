Видання Stern звертає увагу на те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз імпортував російського скрапленого природного газу на суму 32,7 мільярда євро.
Головні тези:
- Євросоюз не припиняє фінансування російської воєнної машини.
- “Подруга Путіна” Сара Вагенкнехт накинулася зі звинуваченнями на офіційний Брюссель.
Євросоюз продовжує збагачувати Росію
Шокуючі дані про масштаби економічної співпраці Брюсселю та Москви опублікувало німецьке Федеральне статистичне відомство.
У документі йдеться про те, що вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії до ЄС в період з лютого 2022 року по березень 2025 року сягнула майже 33 мільярди євро.
Що важливо розуміти, протягом вказаного відрізку часу Євросоюз імпортував скраплений газ зі США на суму 95,1 мільярда євро.
З заявою з цього приводу уже виступила скандальна німецька політикиня й так звана “подруга Путіна” Сара Вагенкнехт.
Вона накинулася з критикою на офіційний Брюссель через "дорогі подвійні стандарти" санкційної політики.
Що важливо розуміти, альянс Сари Вагенкнехт уже тривалий час лобіює перезапуск російського газону "Північний потік".
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