ЄС заплатив Росії десятки мільярдів євро за СПГ
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС заплатив Росії десятки мільярдів євро за СПГ

спг
Джерело:  Stern

Видання Stern звертає увагу на те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз імпортував російського скрапленого природного газу на суму 32,7 мільярда євро.

Головні тези:

  • Євросоюз не припиняє фінансування російської воєнної машини. 
  • “Подруга Путіна” Сара Вагенкнехт накинулася зі звинуваченнями на офіційний Брюссель.

Євросоюз продовжує збагачувати Росію

Шокуючі дані про масштаби економічної співпраці Брюсселю та Москви опублікувало німецьке Федеральне статистичне відомство.

У документі йдеться про те, що вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії до ЄС в період з лютого 2022 року по березень 2025 року сягнула майже 33 мільярди євро.

Що важливо розуміти, протягом вказаного відрізку часу Євросоюз імпортував скраплений газ зі США на суму 95,1 мільярда євро.

З заявою з цього приводу уже виступила скандальна німецька політикиня й так звана “подруга Путіна” Сара Вагенкнехт.

Вона накинулася з критикою на офіційний Брюссель через "дорогі подвійні стандарти" санкційної політики.

33 мільярди євро за російський СПГ з початку війни, але в Німеччині на російський трубопровідний газ накладено табу, — поскаржилася німецька політикиня.

Що важливо розуміти, альянс Сари Вагенкнехт уже тривалий час лобіює перезапуск російського газону "Північний потік".

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