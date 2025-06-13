Издание Stern обращает внимание на то, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз импортировал российский сжиженный природный газ на сумму 32,7 миллиарда евро.

Евросоюз продолжает обогащать Россию

Шокирующие данные о масштабах экономического сотрудничества Брюсселя и Москвы опубликовало немецкое Федеральное статистическое ведомство.

В документе четко указано, что стоимость импорта сжиженного природного газа из России в ЕС в период с февраля 2022 года по март 2025 года составила почти 33 миллиарда евро.

Что важно понимать, за указанный отрезок времени Евросоюз импортировал сжиженный газ из США на сумму 95,1 миллиарда евро.

С заявлением на этот счет уже выступила скандальная немецкая политик и так называемая "подруга Путина" Сара Вагенкнехт.

Она набросилась с критикой на официальный Брюссель из-за "дорогих двойных стандартов" санкционной политики.

33 миллиарда евро за российский СПГ с начала войны, но в Германии на российский трубопроводный газ наложено табу, — посетовала немецкая политик. Поделиться

Что важно понимать, альянс Сары Вагенкнехт уже продолжительное время лоббирует перезапуск российского газона "Северный поток".