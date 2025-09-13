ЄС знайшов неочікуваний спосіб передати Україні заморожені росактиви

Що замислив Євросоюз щодо росактивів

Згідно з даними журналістів, влада ЄС робить все можливе, щоб вирішити одну з найгостріших проблем з початку війни.

Йдеться про те, що Захід може конфіскувати відсотки, отримані від російських активів, але не величезні суми капіталу, які справді могли б допомогти Україні.

Нова пропозиція, яку один посадовець назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано. Поширити

Представники ЄК прийшли з цією ідеєю до заступників міністрів фінансів.

Цю ініціативу зустріли з обережним ентузіазмом, однак поки жодних фінальних рішень не ухвалено.

За попередніми даними, офіційна пропозиція може бути оголошена вже в найближчому майбутньому.

Майже 200 мільярдів євро російських активів були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів знаходиться у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі. Поширити

Офіційний Брюссель чудово знає, що в 2026 році Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 8 мільярдів євро, тому уже зараз вирішує, як буде допомагати Києву в цій ситуації.