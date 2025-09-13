ЄС знайшов неочікуваний спосіб передати Україні заморожені росактиви

Європейська комісія запропонувала ініціативу, у межах якої відкривається можливість передати Києву мільярди євро заморожених російських активів, замінивши гроші векселями, забезпеченими ЄС.
Головні тези:
- На переконання ЄС, нова пропозиція є "юридично креативною".
- Жодних офіційних рішень поки не ухвалено.
Що замислив Євросоюз щодо росактивів
Згідно з даними журналістів, влада ЄС робить все можливе, щоб вирішити одну з найгостріших проблем з початку війни.
Йдеться про те, що Захід може конфіскувати відсотки, отримані від російських активів, але не величезні суми капіталу, які справді могли б допомогти Україні.
Представники ЄК прийшли з цією ідеєю до заступників міністрів фінансів.
Цю ініціативу зустріли з обережним ентузіазмом, однак поки жодних фінальних рішень не ухвалено.
За попередніми даними, офіційна пропозиція може бути оголошена вже в найближчому майбутньому.
Офіційний Брюссель чудово знає, що в 2026 році Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 8 мільярдів євро, тому уже зараз вирішує, як буде допомагати Києву в цій ситуації.
