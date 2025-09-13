ЕС нашел неожиданный способ передать Украине замороженные росактивы

Европейская комиссия предложила инициативу, в рамках которой открывается возможность передать Киеву миллиарды евро замороженных российских активов, заменив деньги векселями, обеспеченными ЕС.
Главные тезисы
- По убеждению ЕС, новое предложение является "юридически креативным".
- Никакие официальные решения пока не приняты.
Что задумал Евросоюз касательно росактивов
Согласно данным журналистов, власти ЕС делают все возможное, чтобы решить одну из самых острых проблем с начала войны.
Речь идет о том, что Запад может конфисковать проценты, полученные от российских активов, но не огромные суммы капитала, которые действительно могли бы помочь Украине.
Представители ЕК пришли с этой идеей к заместителям министров финансов.
Эта инициатива была встречена с осторожным энтузиазмом, однако пока никаких финальных решений не принято.
По предварительным данным, официальное предложение может быть объявлено уже в ближайшем будущем.
Официальный Брюссель отлично знает, что в 2026 году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 8 миллиардов евро, поэтому уже сейчас решает, как будет помогать Киеву в этой ситуации.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-