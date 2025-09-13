ЕС нашел неожиданный способ передать Украине замороженные росактивы

Что задумал Евросоюз касательно росактивов

Согласно данным журналистов, власти ЕС делают все возможное, чтобы решить одну из самых острых проблем с начала войны.

Речь идет о том, что Запад может конфисковать проценты, полученные от российских активов, но не огромные суммы капитала, которые действительно могли бы помочь Украине.

Новое предложение, которое один чиновник назвал "юридически креативным", может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

Представители ЕК пришли с этой идеей к заместителям министров финансов.

Эта инициатива была встречена с осторожным энтузиазмом, однако пока никаких финальных решений не принято.

По предварительным данным, официальное предложение может быть объявлено уже в ближайшем будущем.

Около 200 миллиардов евро российских активов были заморожены после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Большинство активов находятся в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе.

Официальный Брюссель отлично знает, что в 2026 году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 8 миллиардов евро, поэтому уже сейчас решает, как будет помогать Киеву в этой ситуации.