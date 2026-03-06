Єврокомісар Кубілюс розпочав масштабний "ракетний тур" заради України
Категорія
Україна
Дата публікації

Єврокомісар Кубілюс розпочав масштабний "ракетний тур" заради України

Кубілюс має амбітну мету щодо допомоги Україні
Read in English

6 березня стартував масштабний "ракетний тур", який має на меті забезпечити постачання Україні 2000 ракет для ППО. Його ініціатором та головним реалізатором став європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Головні тези:

  • Україна повинна отримувати щонайменше 2000 ракет щороку, щоб захиститися від атак РФ. 
  • Також партнери налаштовані передати ЗСУ дрони та боєприпаси калібру 155 мм збільшеної дальності. 

Кубілюс має амбітну мету щодо допомоги Україні

6 березня він уже завітав з офіційним візитом до Польщі у межах свого "ракетного туру".

Головна ціль наразі — налагодити довгострокове постачання ракет ППО для України.

Чому ми розпочали саме з Польщі, з Варшави? Польща є ключовою державою щодо майбутнього європейської оборони, майбутнього європейської оборонної промисловості та для виробництва ракет у Європі.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони і космосу

На цьому тлі він вкотре нагадав, що просто зараз офіційний Брюссель активно готує позику на підтримку України.

Що важливо розуміти, із загальної суми у розмірі 90 млрд євро аж 60 млрд будуть витрачені саме на посиленння української оборони.

Кубілюс звернув увагу на те, що ЗСУ мають чіткі стратегічні пріоритети щодо того, що необхідно профінансувати за рахунок цієї позики.

За словами єврокомісара, йдеться про ракети, дрони та боєприпаси калібру 155 мм збільшеної дальності.

З цих трьох основних пріоритетів виглядає так, що ракети зараз є дійсно найскладнішим пріоритетом, — додав він.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
“Примари” ГУР уразили вертоліт, сторожовий корабель та буксир росіян у Криму — відео
ГУР
“Примари” показали, як знищували російські цілі у Криму
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан блокуватиме 90 млрд для України до відновлення нафтогону "Дружба"
Орбан публічно звернувся до України з новим ультиматумом
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина вигадала привід для викрадення 7 українців і грошей "Ощадбанку"
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?