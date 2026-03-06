Єврокомісар Кубілюс розпочав масштабний "ракетний тур" заради України

6 березня стартував масштабний "ракетний тур", який має на меті забезпечити постачання Україні 2000 ракет для ППО. Його ініціатором та головним реалізатором став європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Кубілюс має амбітну мету щодо допомоги Україні

6 березня він уже завітав з офіційним візитом до Польщі у межах свого "ракетного туру".

Головна ціль наразі — налагодити довгострокове постачання ракет ППО для України.

Чому ми розпочали саме з Польщі, з Варшави? Польща є ключовою державою щодо майбутнього європейської оборони, майбутнього європейської оборонної промисловості та для виробництва ракет у Європі. Андрюс Кубілюс Європейський комісар з питань оборони і космосу

На цьому тлі він вкотре нагадав, що просто зараз офіційний Брюссель активно готує позику на підтримку України.

Що важливо розуміти, із загальної суми у розмірі 90 млрд євро аж 60 млрд будуть витрачені саме на посиленння української оборони.

Кубілюс звернув увагу на те, що ЗСУ мають чіткі стратегічні пріоритети щодо того, що необхідно профінансувати за рахунок цієї позики.

За словами єврокомісара, йдеться про ракети, дрони та боєприпаси калібру 155 мм збільшеної дальності.